Общество 13.11.2023 в 14:36
В Бурятии предотвращен вывоз коров без документов из района с очагами бруцеллеза
Лишь благодаря бдительности полицейских и сотрудников Росгвардии 30 коров остановлены в селе Петропавловка
Текст: Номер один
В Бурятии 11 ноября в селе Петропавловка сотрудники ГИБДД и Росгвардии остановили грузовой автомобиль, в котором находились 30 коров. Выяснилось, что у водителя отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы на их перевозку.
На место происшествия выехал инспектор Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. С владельцем крупного рогатого скота проведено консультирование: разъяснен порядок согласования маршрута перевозки животных и их карантирования. По результатам проведенных профилактических мероприятий владелец добровольно вернул животных по месту отгрузки, где эти животные поставлены на карантин, сообщили в пресс-службе надзорного управления.
Напомним, в Джидинском районе Бурятии выявлены очаги бруцеллëза. В очагах появились первые заболевшие люди.
Инспектор Россельхознадзора принял участие в совещании с прокуратурой района и Управлением ветеринарии, на котором скоординированы действия по недопущению распространения бруцеллеза, в том числе по предотвращению перевозки животных без разрешительных документов.
Бруцеллез является общей болезнью для человека и животных. Чаще бруцеллёз начинается остро, характеризуется поражением внутренних органов и костно-суставного аппарата. Стойкие остаточные явления после перенесенного бруцеллёза могут привести к инвалидности.
Фото: Государственная ветеринарная служба Бурятии
На место происшествия выехал инспектор Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. С владельцем крупного рогатого скота проведено консультирование: разъяснен порядок согласования маршрута перевозки животных и их карантирования. По результатам проведенных профилактических мероприятий владелец добровольно вернул животных по месту отгрузки, где эти животные поставлены на карантин, сообщили в пресс-службе надзорного управления.
Напомним, в Джидинском районе Бурятии выявлены очаги бруцеллëза. В очагах появились первые заболевшие люди.
Инспектор Россельхознадзора принял участие в совещании с прокуратурой района и Управлением ветеринарии, на котором скоординированы действия по недопущению распространения бруцеллеза, в том числе по предотвращению перевозки животных без разрешительных документов.
Бруцеллез является общей болезнью для человека и животных. Чаще бруцеллёз начинается остро, характеризуется поражением внутренних органов и костно-суставного аппарата. Стойкие остаточные явления после перенесенного бруцеллёза могут привести к инвалидности.
Фото: Государственная ветеринарная служба Бурятии