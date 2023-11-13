Общество 13.11.2023 в 14:36

В Бурятии предотвращен вывоз коров без документов из района с очагами бруцеллеза

Лишь благодаря бдительности полицейских и сотрудников Росгвардии 30 коров остановлены в селе Петропавловка
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В Бурятии предотвращен вывоз коров без документов из района с очагами бруцеллеза
В Бурятии 11 ноября в селе Петропавловка сотрудники ГИБДД и Росгвардии остановили грузовой автомобиль, в котором находились 30 коров. Выяснилось, что у водителя отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы на их перевозку.

На место происшествия выехал инспектор Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. С владельцем крупного рогатого скота проведено консультирование: разъяснен порядок согласования маршрута перевозки животных и их карантирования. По результатам проведенных профилактических мероприятий владелец добровольно вернул животных по месту отгрузки, где эти животные поставлены на карантин, сообщили в пресс-службе надзорного управления.

Напомним, в Джидинском районе Бурятии выявлены очаги бруцеллëза. В очагах появились первые заболевшие люди

Инспектор Россельхознадзора принял участие в совещании с прокуратурой района и Управлением ветеринарии, на котором скоординированы действия по недопущению распространения бруцеллеза, в том числе по предотвращению перевозки животных без разрешительных документов.

Бруцеллез является общей болезнью для человека и животных. Чаще бруцеллёз начинается остро, характеризуется поражением внутренних органов и костно-суставного аппарата. Стойкие остаточные явления после перенесенного бруцеллёза могут привести к инвалидности.

Фото: Государственная ветеринарная служба Бурятии
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инфекции бруцеллёз карантин нарушение

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