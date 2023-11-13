Наркокурьер из Бурятии получил 7,5 лет строгого режима

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор в отношении 25-летнего жителя Бурятии. Он признан виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных частями 4, 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном и особо крупном размере), а также частью 1 статьи 174.1. УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).Мужчина, действуя в составе организованной группы, выполняя роли «курьера» и «склада», получал наркотические средства, направленные «перевозчиком» и реализовывал их другим гражданам на территории Бурятии, закладывая тайники и извещая о их месте через интернет, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Полученные в результате реализации наркотических средств денежные средства в виде виртуальной крипловалюты «лайткоинов», мужчина легализовал путем проведения нескольких финансовых операций по переводу «лайткоинов» с виртуального счета в реальные денежные средства, которые поступили на его банковский счет.Судом, с учетом позиции государственного обвинителя и заключенного подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 30 тыс рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото: pixabay.com