Бурятские боксаны привезли пять медалей с чемпионата России

В Уфе 11 ноября завершился чемпионат России по боксу среди женщин. В нем участвовали 174 спортсменки из 49 регионов России, в число лучших вошли пять представительниц Бурятии: Дарима Сандакова, Кристина Ткачева, Людмила Воронцова, Елена Гапешина, Любовь Шарапова, сообщили в пресс-службе минспорта республики.Золотую медаль и чемпионский пояс в весовой категории до 70 кг завоевала Дарима Сандакова. Кристина Ткачева также завоевала золото в весовой категории свыше 81кг. Елена Гапешина и Людмила Воронцова забрали по серебру в весовых категориях до 75 кг и 57 кг соответсвенно. Почетную бронзу получила Любовь Шарапова в весовой категории до 50 кг.Призовой фонд чемпионата России составлял 24 млн рублей. Победительницы получили по 1,5 млн, серебряные медалисты - по 250 тыс, бронзовые - по 125 тыс рублей.Фото: Федерация бокса России и минспорта Бурятии