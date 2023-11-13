Общество 13.11.2023 в 16:33

Бурятские боксаны привезли пять медалей с чемпионата России

Золото первенства страны  завоевали Дарима Сандакова и Кристина Ткачева

A- A+
Текст: Михаил Жапов
Бурятские боксаны привезли пять медалей с чемпионата России
В Уфе 11 ноября завершился чемпионат России по боксу среди женщин. В нем участвовали 174 спортсменки из 49 регионов России, в число лучших вошли пять представительниц Бурятии: Дарима Сандакова, Кристина Ткачева, Людмила Воронцова, Елена Гапешина, Любовь Шарапова, сообщили в пресс-службе минспорта республики.

Золотую медаль и чемпионский пояс в весовой категории до 70 кг завоевала Дарима Сандакова. Кристина Ткачева также завоевала золото в весовой категории свыше 81кг. Елена Гапешина и Людмила Воронцова забрали по серебру в весовых категориях до 75 кг и 57 кг соответсвенно. Почетную бронзу получила Любовь Шарапова в весовой категории до 50 кг.



Призовой фонд чемпионата России составлял 24 млн рублей. Победительницы получили по 1,5 млн, серебряные медалисты - по 250 тыс, бронзовые - по 125 тыс рублей.

Фото: Федерация бокса России и минспорта Бурятии
Теги
бокс женщины чемпионат России

Все новости

Безработный житель Улан-Удэ украл двух роботов
13.11.2023 в 17:08
«Получил пас и упал на спину»
13.11.2023 в 16:57
В филиал фонда «Защитники Отечества» за пять месяцев обратились 4,7 тыс жителей Бурятии
13.11.2023 в 16:44
Бурятские боксаны привезли пять медалей с чемпионата России
13.11.2023 в 16:33
Мэрия Улан-Удэ пригрозила энергетикам прокуратурой и судами
13.11.2023 в 16:13
Житель Бурятии отомстил бывшей на 1,5 миллиона рублей
13.11.2023 в 15:58
Наркокурьер из Бурятии получил 7,5 лет строгого режима
13.11.2023 в 15:37
Для авиационного техникума в Улан-Удэ проектируют трёхэтажный спортзал
13.11.2023 в 15:06
В Бурятии предотвращен вывоз коров без документов из района с очагами бруцеллеза
13.11.2023 в 14:36
В Улан-Удэ реконструируют Читинский переезд
13.11.2023 в 13:46
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
«Получил пас и упал на спину»
Знакомые рассказали о 61-летнем хоккеисте, умершем во время матча в Новосибирске

13.11.2023 в 16:57
В филиал фонда «Защитники Отечества» за пять месяцев обратились 4,7 тыс жителей Бурятии
Участникам СВО и их семьям  там оказывают самую разнообразную помощь
13.11.2023 в 16:44
Мэрия Улан-Удэ пригрозила энергетикам прокуратурой и судами
ТГК-14 перекопала тротуары и дороги, но они до сих пор полностью не восстановлены
13.11.2023 в 16:13
Наркокурьер из Бурятии получил 7,5 лет строгого режима
Выручку в виде криптовалюты он конвертировал через несколько финансовых операций
13.11.2023 в 15:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru