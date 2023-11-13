В филиал фонда «Защитники Отечества» за пять месяцев обратились 4,7 тыс жителей Бурятии

Сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии с открытия в конце мая этого года приняли 4,7 тысяч жителей республики. Они получили 6,8 тысяч запросов, из которых более 5,3 тысяч решены, ещё 1,5 тысяч находятся в работе, сообщили сегодня в пресс-службе правительства республики.Большая часть запросов касалась различных мер поддержки, — назначение мер социальной поддержки, вопросы денежных выплат, оформление документов, получение статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинская реабилитация и психолого-психотерапевтическая помощь, трудоустройство и переобучение, помощь в юридических вопросах.Социальный координатор в Кабанском районе Наталья Малярова рассказала историю ветерана спецоперации, вопрос которого решился.Дмитрий ушел добровольцем на СВО осенью 2022 года, был ранен и вернулся в Бурятию. В филиал фонда «Защитники Отечества» в Кабанском районе он обратился с просьбой помочь пройти медицинскую реабилитацию. Наталья отвезла бойца в Кабанскую ЦРБ и помогла получить направление на консультацию в Улан-Удэ. Благодаря помощи фонда Дмитрий успешно прошёл курс реабилитации в госпитале для ветеранов.- Работа с Дмитрием продолжается, я всегда с ним на связи. После реабилитации в госпитале бойцу нужно проходить дальнейшее лечение, и мы ему в этом поможем, - отметила Наталья.Филиалы государственного фонда для персональной поддержки участников специальной военной операции и семьям погибших бойцов созданы по указу президента России Владимира Путина.- Вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество, - заявлял глава государства.Бойцы и члены их семей получают здесь все полагающиеся им меры поддержки – медицинскую, психологическую и социальную помощь, лекарства, санаторно-курортное лечение, помощь в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов.Одно из основных направлений – адаптация людей, прошедших тяжёлые условия войны, к мирной жизни. Фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов.Также фонд будет заниматься вовлечением ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан. Отдельным направлением работы фонда станет взаимодействие с волонтерскими организациями, которые оказывают помощь военнослужащим.Филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии работает по адресу: ул. Трубачеева, 61а. Фонд оказывает все виды помощи ветеранам СВО, членам их семей, а также семьям погибших бойцов. Телефон филиала в Улан-Удэ: 37-99-95.Фото: пресс-служба правительства Бурятии