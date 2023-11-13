Общество 13.11.2023 в 16:57
«Получил пас и упал на спину»
Знакомые рассказали о 61-летнем хоккеисте, умершем во время матча в Новосибирске
Текст: Номер один
В Новосибирске во время матча скончался 61-летний хоккеист Андрей И. Трагедия произошла днем 12 ноября, когда команда «Стяг-День» играла в Краснообске против «Авиатора». О погибшем спортсмене КП-Новосибирск рассказали его друзья.
- Андрей пришёл играть в 2014 году, когда открылся стадион на улице Вертковской , там мы и познакомились. Можно сказать, он стоял у истоков создания хоккейного клуба «СТЯГ». Начали просто играть , вспоминать свое детство, потом пришло желание играть в турнирах, - рассказал КП-Новосибирск Юрий Тамбовцев, руководитель ветеранской хоккейной команды «Стяг-День».
Андрея в команде вспоминают как надежного и рассудительного игрока, он всегда был готов прийти на помощь.
- За 4 минуты до конца матча он получил пас перед синей линией нашей зоны: мы с ним играли в одной тройке нападения. Я ему крикнул: «Андрюха, пас!». Но он опрокинулся на спину, - вспоминает Юрий.
Мужчина кинулся к Андрею, тут же на лед выбежал врач. Хоккеиста пытались спасти.
- Через несколько минут прибыла скорая, но он в сознание не пришел! – говорит Юрий.
В ГУ МВД России по Новосибирской области также прокомментировали ситуацию.
- Обнаружено тело 61-летнего мужчины. Признаков насильственной смерти нет. Сотрудниками полиции проводится проверка, - рассказали КП-Новосибирск в региональном МВД.
Фото: Юрий Тамбовцев
- Андрей пришёл играть в 2014 году, когда открылся стадион на улице Вертковской , там мы и познакомились. Можно сказать, он стоял у истоков создания хоккейного клуба «СТЯГ». Начали просто играть , вспоминать свое детство, потом пришло желание играть в турнирах, - рассказал КП-Новосибирск Юрий Тамбовцев, руководитель ветеранской хоккейной команды «Стяг-День».
Андрея в команде вспоминают как надежного и рассудительного игрока, он всегда был готов прийти на помощь.
- За 4 минуты до конца матча он получил пас перед синей линией нашей зоны: мы с ним играли в одной тройке нападения. Я ему крикнул: «Андрюха, пас!». Но он опрокинулся на спину, - вспоминает Юрий.
Мужчина кинулся к Андрею, тут же на лед выбежал врач. Хоккеиста пытались спасти.
- Через несколько минут прибыла скорая, но он в сознание не пришел! – говорит Юрий.
В ГУ МВД России по Новосибирской области также прокомментировали ситуацию.
- Обнаружено тело 61-летнего мужчины. Признаков насильственной смерти нет. Сотрудниками полиции проводится проверка, - рассказали КП-Новосибирск в региональном МВД.
Фото: Юрий Тамбовцев