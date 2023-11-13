Бюджет Монголии на 2024 год предусматривает повышение зарплат и пенсий независимо от выборов в парламент

Министр финансов Монголии Болдын Жавхлан ответил на критику предстоящего с 2024 года повышение зарплат и пенсий в стране, которое в обществе связали с намеченными на лето выборами в парламент.«Это не имеет отношения к предстоящим выборам», заявил министр на специальном брифинге после утверждения в парламенте государственного бюджета.«Парламент утвердил в установленный законом срок до 15 ноября бюджет 2024 года. В нем 70% расходов пойдут на повышение зарплат и пенсий. В обществе многие критикуют бюджет как «предвыборный», но пособия, пенсии и зарплаты должны быть увеличены по закону. На это не влияет избирательная кампания в парламент следующего года», - отметил глава финансового ведомства страны.Он добавил, что одна из особенностей бюджета-2024 - децентрализация столицы и развитие сельских регионов. В частности, госслужащим в регионах повысят зарплаты от 20-40%. Также в бюджет 2024 года заложили строительство на границах с РФ и КНР пунктов контроля качества строительных материалов и двух дорог от северо-западных аймаков (регионов) страны, граничащих с республиками Тыва и Алтай до западных аймаков на границе с Китаем.Фото: «Номер один»