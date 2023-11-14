Общество 14.11.2023 в 09:03
В Бурятии принимают меры по пресечению незаконной перевозки скота
Одна такая попытка уже пресечена в Джидинском районе республики, где выявлены очаги бруцеллеза
Текст: Номер один
В Бурятии в начале сезона массового забоя скота принимаются меры по пресечению незаконной перевозки сельскохозяйственных животных и животноводческой продукции, сообщили в Государственной ветеринарной службе республики.
Для сотрудников ГИБДД проведена лекция о ветеринарных сопроводительных документах, необходимых при перевозке сельскохозяйственных животных, мяса и мясной продукции, а также доведена информация о действиях, в случае выявления нарушения ветеринарного законодательства.
Теперь автоинспекторы будут внимательно проверять перевозчиков мяса, мясопродуктов и сельскохозяйственных животных на наличие необходимых документов и ветеринарных клейм на мясе. Кроме того, перевозчики должны предоставить справку с сельского поселения о наличии личного подсобного хозяйства. Все это направлено на сведение незаконной перевозки к минимуму, чтобы граждане могли быть уверены в качестве и безопасности приобретаемой ими продукции.
Напомним, в Джидинском районе уже была остановлена фура, перевозившая 31 голову КРС без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Более того, владелец животных не выдержал их на карантине для исключения заразных заболеваний.
Такие нарушения ветеринарного законодательства имеют серьезные последствия, так как они могут привести к распространению опасных и заразных болезней среди животных. В текущем году уже было зафиксировано 4 случая бруцеллеза КРС в Джидинском районе, что привело к уничтожению около 150 голов скота. Основная версия возникновения этих вспышек - незаконный ввоз животных в хозяйства.
Обращение о незаконной перевозке поступило от жителя Закаменского района. Согласно его информации, это не первый случай нарушения правил. В ходе оперативно принятых мер сотрудниками О МВД района, ГИБДД, прокуратуры, россельхознадзора, ветеринарной службы, животные были направлены назад в Закаменский район для прохождения карантина.
За нарушения ветеринарного законодательства при перевозке животных предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 10.8 Кодекса об административных правонарушениях.
Ветеринары призывают жителей республики к бдительности и просят своевременно информировать дежурные части полции районов и горячую линию Управления ветеринарии по номеру телефона 36-20-22 о любых фактах незаконной перевозки скота и продукции животноводства.
Фото: Государственная ветеринарная служба Бурятии
Для сотрудников ГИБДД проведена лекция о ветеринарных сопроводительных документах, необходимых при перевозке сельскохозяйственных животных, мяса и мясной продукции, а также доведена информация о действиях, в случае выявления нарушения ветеринарного законодательства.
Теперь автоинспекторы будут внимательно проверять перевозчиков мяса, мясопродуктов и сельскохозяйственных животных на наличие необходимых документов и ветеринарных клейм на мясе. Кроме того, перевозчики должны предоставить справку с сельского поселения о наличии личного подсобного хозяйства. Все это направлено на сведение незаконной перевозки к минимуму, чтобы граждане могли быть уверены в качестве и безопасности приобретаемой ими продукции.
Напомним, в Джидинском районе уже была остановлена фура, перевозившая 31 голову КРС без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Более того, владелец животных не выдержал их на карантине для исключения заразных заболеваний.
Такие нарушения ветеринарного законодательства имеют серьезные последствия, так как они могут привести к распространению опасных и заразных болезней среди животных. В текущем году уже было зафиксировано 4 случая бруцеллеза КРС в Джидинском районе, что привело к уничтожению около 150 голов скота. Основная версия возникновения этих вспышек - незаконный ввоз животных в хозяйства.
Обращение о незаконной перевозке поступило от жителя Закаменского района. Согласно его информации, это не первый случай нарушения правил. В ходе оперативно принятых мер сотрудниками О МВД района, ГИБДД, прокуратуры, россельхознадзора, ветеринарной службы, животные были направлены назад в Закаменский район для прохождения карантина.
За нарушения ветеринарного законодательства при перевозке животных предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 10.8 Кодекса об административных правонарушениях.
Ветеринары призывают жителей республики к бдительности и просят своевременно информировать дежурные части полции районов и горячую линию Управления ветеринарии по номеру телефона 36-20-22 о любых фактах незаконной перевозки скота и продукции животноводства.
Фото: Государственная ветеринарная служба Бурятии