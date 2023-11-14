Общество 14.11.2023 в 09:13

Житель Улан-Удэ осужден на семь лет за покушение на убийство

Он ранил соседа в голову из пистолета и вместе с женой вынес его со своего двора на дорогу
A- A+
Текст: Номер один
Житель Улан-Удэ осужден на семь лет за покушение на убийство
В Улан-Удэ прокуратура Железнодорожного района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего горожанина, который признан виновным в «покушении на убийство», сообщили в прокуратуре Бурятии.

В судебном заседании установлено, что в августе 2021 года в ходе возникшей ссоры с соседом осужденный направил на него пистолет, заряженный травматическим патроном, и произвел выстрел, причинив огнестрельное ранение головы.

Намереваясь скрыть свою причастность к совершенному преступлению, мужчина с помощью своей супруги вынес потерпевшего из двора своего дома, оставив на проезжей части, где тот был обнаружен работниками скорой медицинской помощи и доставлен в больницу. Ему была оказана своевременная, квалифицированная помощь.

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор обжалован сторонами, в законную силу не вступил.

Фото: pixabay.com
Теги
преступность убийство покушение приговор

Все новости

В Бурятии наградят детей-героев
14.11.2023 в 09:54
В Бурятии дамбу, из-за которой затопило БАМ, обязали отремонтировать
14.11.2023 в 09:46
В Улан-Удэ найдена пропавшая студентка колледжа
14.11.2023 в 09:29
В Улан-Удэ капитально отремонтировали театр бурятской драмы
14.11.2023 в 09:23
Житель Улан-Удэ осужден на семь лет за покушение на убийство
14.11.2023 в 09:13
В Бурятии принимают меры по пресечению незаконной перевозки скота
14.11.2023 в 09:03
Пристав отказал в рассмотрении обращения
14.11.2023 в 09:00
В Минспорта Бурятии прокомментировали конфликт в школе олимпийского резерва
13.11.2023 в 20:25
Бюджет Монголии на 2024 год предусматривает повышение зарплат и пенсий независимо от выборов в парламент
13.11.2023 в 17:56
Мэр Улан-Удэ встретился с депутатом Хурала
13.11.2023 в 17:46
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
В Бурятии наградят детей-героев
Ребятишки спасли утопающих и потушили лесной пожар
14.11.2023 в 09:54
В Бурятии дамбу, из-за которой затопило БАМ, обязали отремонтировать
Суд возложил обязанности провести капремонт гидротехнического сооружения на муниципалитет
14.11.2023 в 09:46
В Улан-Удэ капитально отремонтировали театр бурятской драмы
Для зрителей и работников театра созданы комфортные условия
14.11.2023 в 09:23
В Бурятии принимают меры по пресечению незаконной перевозки скота
Одна такая попытка уже пресечена в Джидинском районе республики, где выявлены очаги бруцеллеза
14.11.2023 в 09:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru