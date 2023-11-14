Житель Улан-Удэ осужден на семь лет за покушение на убийство

В Улан-Удэ прокуратура Железнодорожного района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего горожанина, который признан виновным в «покушении на убийство», сообщили в прокуратуре Бурятии.В судебном заседании установлено, что в августе 2021 года в ходе возникшей ссоры с соседом осужденный направил на него пистолет, заряженный травматическим патроном, и произвел выстрел, причинив огнестрельное ранение головы.Намереваясь скрыть свою причастность к совершенному преступлению, мужчина с помощью своей супруги вынес потерпевшего из двора своего дома, оставив на проезжей части, где тот был обнаружен работниками скорой медицинской помощи и доставлен в больницу. Ему была оказана своевременная, квалифицированная помощь.Железнодорожный районный суд Улан-Удэ с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор обжалован сторонами, в законную силу не вступил.Фото: pixabay.com