Общество 14.11.2023 в 09:23

В Улан-Удэ капитально отремонтировали театр бурятской драмы

Для зрителей и работников театра созданы комфортные условия
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ капитально отремонтировали театр бурятской драмы
В Бурятском академическом театре драмы им. Хоца Намсараева отремонтированы кровля, санитарные помещения для зрителей, артистов и персонала, заменены система видеонаблюдения и 400 кресел в зрительном зале. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Культура» министерство культуры Бурятии выделило Бурятскому академическому театру драмы средства на капитальный ремонт в размере 26 млн рублей. На сегодня капремонт в учреждении завершён.

– Здесь созданы комфортные условия для наших зрителей и работников театра: в зрительном зале появились новые удобные кресла, появились обновленные душевые и санузлы, современная система видеонаблюдения, медиаосвещение и многое другое, – сказала министр культуры республики Соелма Дагаева. – В Бурятии насчитывается 1000 учреждений культуры, 300 из них требуется капитальный ремонт. За последние пять лет отремонтировано уже 162 учреждения культуры,

– После ремонта театр может похвастаться совершенно новым элементом – медиафасадом с архитектурной подсветкой по всему периметру здания. С помощью современного светодиодного оборудования появилась возможность трансляции рекламы и анонсирования спектаклей, – добавила директор театра Цыпилма Очирова.

В Бурятии в рамках национального проекта «Культура» оснащены современным оборудованием Русский государственный драматический театр им. Н.А. Бестужева, Бурятский театр оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова, Молодежный художественный театр на общую сумму 30 млн рублей, капитально реконструируется театр кукол «Ульгэр» на сумму более 900 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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