В Улан-Удэ капитально отремонтировали театр бурятской драмы

В Бурятском академическом театре драмы им. Хоца Намсараева отремонтированы кровля, санитарные помещения для зрителей, артистов и персонала, заменены система видеонаблюдения и 400 кресел в зрительном зале. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура», инициированному президентом России Владимиром Путиным.В 2023 году в рамках нацпроекта «Культура» министерство культуры Бурятии выделило Бурятскому академическому театру драмы средства на капитальный ремонт в размере 26 млн рублей. На сегодня капремонт в учреждении завершён.– Здесь созданы комфортные условия для наших зрителей и работников театра: в зрительном зале появились новые удобные кресла, появились обновленные душевые и санузлы, современная система видеонаблюдения, медиаосвещение и многое другое, – сказала министр культуры республики Соелма Дагаева. – В Бурятии насчитывается 1000 учреждений культуры, 300 из них требуется капитальный ремонт. За последние пять лет отремонтировано уже 162 учреждения культуры,– После ремонта театр может похвастаться совершенно новым элементом – медиафасадом с архитектурной подсветкой по всему периметру здания. С помощью современного светодиодного оборудования появилась возможность трансляции рекламы и анонсирования спектаклей, – добавила директор театра Цыпилма Очирова.В Бурятии в рамках национального проекта «Культура» оснащены современным оборудованием Русский государственный драматический театр им. Н.А. Бестужева, Бурятский театр оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова, Молодежный художественный театр на общую сумму 30 млн рублей, капитально реконструируется театр кукол «Ульгэр» на сумму более 900 млн рублей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии