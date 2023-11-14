Общество 14.11.2023 в 09:46

В Бурятии дамбу, из-за которой затопило БАМ, обязали отремонтировать

Суд возложил обязанности провести капремонт гидротехнического сооружения на муниципалитет
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Текст: Номер один
В Бурятии дамбу, из-за которой затопило БАМ, обязали отремонтировать
Во исполнение поручения заместителя Генерального прокурора РФ Северобайкальская межрайонная прокуратура провела проверку в связи с частичным разрушением дамбы у села Холодное Северо-Байкальского района, в результате чего было затоплено 200 метров региональной автодороги, повреждено 1800 метров железнодорожного полотна БАМа.

Установлено, что гидротехническое сооружение находится в муниципальной собственности. Вместе с тем органом местного самоуправления его капитальный ремонт не проводился. Это и стало одной из причин размытия дамбы, сообщили в прокуратуре Бурятии.

В связи с этим прокурор в суд направил исковое заявление о возложении на орган местного самоуправления обязанности провести капитальный ремонт дамбы. Северобайкальский городской суд иск прокуратуры удовлетворил. Решение суда в законную силу не вступило.



Напомним, 19 августа в связи с обильными осадками и подъемом уровня реки Холодная прорвало дамбу и размыло участок БАМа, 20-го августа в Северо-Байкальском районе был введен режим ЧС.

Восстановительные работы на БАМе в Северо-Байкальском районе были полностью завершены лишь 2 октября.
На восстановление дамбы и ремонт дорог из республиканского бюджета было направлено свыше 12 млн рублей.

Во сколько может обойтись капитальный ремонт дамбы? Вопрос, на который пока нет ответа.

Фото: с личной страницы Алексея Цыденова в Телеграм и пресс-службы правительства Бурятии
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инцидент дамба БАМ ремонт

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