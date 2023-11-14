Общество 14.11.2023 в 09:54

В Бурятии наградят детей-героев

Ребятишки спасли утопающих и потушили лесной пожар
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии наградят детей-героев
В Бурятии сразу нескольких детей наградят памятной медалью Совета Федерации РФ «За проявленное мужество». Церемония пройдет 16 ноября в Народном Хурале.

Как сообщили в пресс-службе республиканского парламента, награды удостоен 13-летний Тимур из села Зун-Мурино Тункинского района, который оказал помощь утопающим девочкам.

12-летнему Виктору медаль вручат за спасение мужчины, который начал тонуть на реке Баргузин. Мальчик, не задумываясь, бросился в холодную воду и, проплыв около 70 метров, вытащил утопающего на берег. Затем, оказав первую помощь, позвал взрослых.

Наградами также отметят четверых учащихся Адамовской основной общеобразовательной школы. Артем, Анна, Семён и Сергей, возвращаясь с мероприятия, в местности «Шаманка» Баргузинского района заметили и потушили лесной пожар.

«Узнав о героических поступках, Народный Хурал ходатайствовал о награждении медалью «За проявленное мужество», учрежденной Советом Федерации. Горжусь, что в нашем регионе есть такие ребята – настоящие патриоты. Все это закладывается с малых лет в семье и школе, поэтому отдельная благодарность родителям и учителям», - отметил председатель Хурала Бурятии Владимир Павлов.

Фото: скриншот видео
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