В Бурятии наградят детей-героев

В Бурятии сразу нескольких детей наградят памятной медалью Совета Федерации РФ «За проявленное мужество». Церемония пройдет 16 ноября в Народном Хурале.Как сообщили в пресс-службе республиканского парламента, награды удостоен 13-летний Тимур из села Зун-Мурино Тункинского района, который оказал помощь утопающим девочкам.12-летнему Виктору медаль вручат за спасение мужчины, который начал тонуть на реке Баргузин. Мальчик, не задумываясь, бросился в холодную воду и, проплыв около 70 метров, вытащил утопающего на берег. Затем, оказав первую помощь, позвал взрослых.Наградами также отметят четверых учащихся Адамовской основной общеобразовательной школы. Артем, Анна, Семён и Сергей, возвращаясь с мероприятия, в местности «Шаманка» Баргузинского района заметили и потушили лесной пожар.«Узнав о героических поступках, Народный Хурал ходатайствовал о награждении медалью «За проявленное мужество», учрежденной Советом Федерации. Горжусь, что в нашем регионе есть такие ребята – настоящие патриоты. Все это закладывается с малых лет в семье и школе, поэтому отдельная благодарность родителям и учителям», - отметил председатель Хурала Бурятии Владимир Павлов.Фото: скриншот видео