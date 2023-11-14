Общество 14.11.2023 в 10:27
В Бурятии определен застройщик центра Улан-Удэ
Им стала «дочка» крупнейшего застройщика страны
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ определена компания, которая займётся комплексной застройкой центральной части Улан-Удэ. Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, это дочерняя компания крупнейшего застройщика страны группы «ПИК» - «ПИК Байкала».
«В течение 10 лет мы получим современный жилой массив в центре города. Общая площадь застройки – 351 тысяча квадратных метров. Друзья, мастер-план развития Улан-Удэ, утвержденный президентом В.В. Путиным в марте этого года, начинает постепенно претворяться в жизнь», - сообщил в соцсетях глава республики.
Напомним, торги на выбор подрядной организации по застройке центра города объявили месяц назад. Компания-победитель должна будет реализовать проект не более чем за 10 лет. К участию в торгах допускались организации, у которых на банковском счете числится не менее 550 млн. рублей. Кроме этого, для реализации проекта застройщик должен вложить средства в размере 18 млрд. рублей.
Теперь компания-победитель приступит к разработке проекта планировки территории. Документ также будет обсуждаться с жителями.
Участок, где будет проходить застройка, располагается от улицы Профсоюзная до улицы Кузнечная и вдоль Смолина. Его общая площадь составляет 35 гектаров.
Фото: Минстрой Бурятии
«В течение 10 лет мы получим современный жилой массив в центре города. Общая площадь застройки – 351 тысяча квадратных метров. Друзья, мастер-план развития Улан-Удэ, утвержденный президентом В.В. Путиным в марте этого года, начинает постепенно претворяться в жизнь», - сообщил в соцсетях глава республики.
Напомним, торги на выбор подрядной организации по застройке центра города объявили месяц назад. Компания-победитель должна будет реализовать проект не более чем за 10 лет. К участию в торгах допускались организации, у которых на банковском счете числится не менее 550 млн. рублей. Кроме этого, для реализации проекта застройщик должен вложить средства в размере 18 млрд. рублей.
Теперь компания-победитель приступит к разработке проекта планировки территории. Документ также будет обсуждаться с жителями.
Участок, где будет проходить застройка, располагается от улицы Профсоюзная до улицы Кузнечная и вдоль Смолина. Его общая площадь составляет 35 гектаров.
Фото: Минстрой Бурятии
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