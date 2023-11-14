Общество 14.11.2023 в 10:41

В центре Улан-Удэ до конца года заменят почти 200 вывесок

Новые вывески будут выполнены в едином стиле
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Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ до конца года заменят почти 200 вывесок
До конца года на зданиях в центре Улан-Удэ заменят 194 вывески. Это позволит максимально открыть фасады зданий в историческом центре города, а также сделать их более современными, лаконичными и привлекательными для туристов, сообщил на брифинге в мэрии начальник отдела городского дизайна Комитета по архитектуре и градостроительству администрации города Даши Анчиров.

Это одно из мероприятий, которое реализуется в рамках проекта «Туристический код центральной части Улан-Удэ», направленного на повышение туристической привлекательности города.

Работы по замене вывесок на основных туристических маршрутах в центральной исторической части города уже стартовали. Вывески существующих магазинов, точек общепита и бытового обслуживания, различных организаций и предприятий обновят на ул. Ленина, Коммунистической, пр. Победы, ул. Сухэ-Батора, Ранжурова, Советской, Каландаришвили, Кирова, Балтахинова, Куйбышева, Свердлова, Банзарова.

Согласно проекту «Туркод», к новым вывескам, размещаемым в центре, предъявляются четкие требования в зависимости от типологии застройки в подзонах: деревянная историческая застройка, каменная дореволюционная застройка или советская и постсоветская застройка.

- Для каждой из трех подзон установлены типы вывесок, размещаемых на фасадах зданий, их габаритные размеры, количество и цветовые решения, а также определены конкретные места их размещения на фасадах и способы подсветки, - пояснил Даши Анчиров.

Дизайн-проекты вывесок выполнены согласно требованиям к информационным конструкциям, размещаемым на фасадах зданий в зоне туркода. Эти требования разработаны компанией «Новая земля» из Москвы, которая имеет огромный опыт в создании дизайн-кодов туристских центров во многих регионах России.

- Вывески, как указатели местонахождения предприятий и организаций, должны быть выполнены в виде отдельно стоящих букв, высотой не превышающие 30 см. Это сделано для того, чтобы максимально уменьшить их влияние на восприятие фасадов зданий, на историческую среду. Не секрет, что туристы в меньшей степени обращают внимание на вывески, их интересует, прежде всего, сама первозданная среда, исторические фасады зданий, и то, как мы их оберегаем и сохраняем, - сказал Даши Анчиров.

Работы по покраске фасадов зданий в местах демонтажа старых вывесок начнутся уже весной.

Проект «Туристический код центральной части Улан-Удэ» реализуется в рамках федерального «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке Минтуризма РБ.

- Цель создания туристского кода центра города – это формирование стилистически единого и привлекательного городского пространства с максимальным сохранением исторической среды. Историческая застройка в центральной части Улан-Удэ уникальна и наша задача - сделать её привлекательной, при этом максимально сохранив идентичность достопримечательного места, - подытожил Даши Анчиров.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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