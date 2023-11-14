Танкист из Бурятии погиб в ходе спецоперации

Паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии» сообщил о гибели в ходе спецоперации уроженца села Тохой Селенгинского района Буянто Будаева.Буянто Будаев родился 17 ноября 1992 года. Закончил школу-интернат №2 в Улан-Удэ. В 2011 году окончил Техникум строительства и городского хозяйства и поступил в БГСХА. Занимался вольной и национальной борьбой, был призером первенства республики, СФО и России, имел звание кандидата в мастера спорта по вольной борьбе.В 2014 году был призван на срочную службу, служил в Оренбургской области в должности командира танка. В 2015 году заключил контракт с 5-й танковой отдельной Тацинской гвардейской бригадой.«За проявленный героизм при выполнении боевых и специальных задач был награжден государственными наградами - знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским Крестом IV степени и посмертно орденом Мужества. Буянто Владимирович - настоящий защитник Родины, верный друг, заботливый сын, братишка, отец и муж. Родные и близкие запомнили его добрым, отзывчивым, целеустремленным и честным товарищем. Скорбим. Помним. Гордимся», - сообщается в паблике.Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»