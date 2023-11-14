Общество 14.11.2023 в 12:48

В Улан-Удэ до конца года достроят последний проблемный дом

Работы на объекте идут в усиленном режиме
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ до конца года достроят последний проблемный дом
25 декабря в Улан-Удэ введут в эксплуатацию последний проблемный дом. Об этом заявил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, который побывал на стройке.

Как сообщили в Минстрое Бурятии, достройкой проблемного дома на проспекте Строителей занимается ООО «Стандарт» - дочернее предприятие компании «Бест плюс» бизнесмена Вячеслава Байминова. Сейчас на объекте долевого строительства запущено тепло в 6-й блок-секции. Идет чистовая отделка стен и потолков общедомовых площадей. Рабочие уже заканчивают выкладку плитки на всех 9-ти этажах, вскоре начнется уборка строительного мусора.

Как отчитался Вячеслав Байминов, все работы идут в усиленном темпе.

«В этом году сдаем, окна доделываем, запускаем тепло на этажи, закрываем тепловой контур 7-й блок-секции. Будем работать в день по этажу, приведем все в порядок», - сообщил бизнесмен.

Главный инженер ООО «Стандарт» Николай Соболев заверил, что все материалы и оборудование, в том числе лифтовое, закуплены.

«Осталось только установить. У нас отделка была там начата, но наступил холодный период. Будем закрывать дом, установим окна, запустим отопление, и пойдем дальше согласно графику», - рассказал он.

Напомним, проблемный объект достраивается за счет средств федерального и республиканского бюджета, выделенных через Фонд развития территорий.

«Есть нюансы, которые немного затягивают процесс строительства, мы их обсуждаем и оперативно решаем. До 25 декабря все работы будут выполнены, дом будет введен в эксплуатацию» - заявил по итогам визита зампред Евгений Луковников.

Таким образом, в Бурятии будет достроен последний объект, который стоял в реестре проблемных.

Фонд поддержки дольщиков был создан в 2019 году правительством Бурятии для решения проблем, связанных с объектами долевого строительства. За это время фондом введено в эксплуатацию более 65 тысяч квадратных метров жилья для более 800 семей.

Фото: Минстрой Бурятии
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