В Улан-Удэ до конца года достроят последний проблемный дом

25 декабря в Улан-Удэ введут в эксплуатацию последний проблемный дом. Об этом заявил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, который побывал на стройке.Как сообщили в Минстрое Бурятии, достройкой проблемного дома на проспекте Строителей занимается ООО «Стандарт» - дочернее предприятие компании «Бест плюс» бизнесмена Вячеслава Байминова. Сейчас на объекте долевого строительства запущено тепло в 6-й блок-секции. Идет чистовая отделка стен и потолков общедомовых площадей. Рабочие уже заканчивают выкладку плитки на всех 9-ти этажах, вскоре начнется уборка строительного мусора.Как отчитался Вячеслав Байминов, все работы идут в усиленном темпе.«В этом году сдаем, окна доделываем, запускаем тепло на этажи, закрываем тепловой контур 7-й блок-секции. Будем работать в день по этажу, приведем все в порядок», - сообщил бизнесмен.Главный инженер ООО «Стандарт» Николай Соболев заверил, что все материалы и оборудование, в том числе лифтовое, закуплены.«Осталось только установить. У нас отделка была там начата, но наступил холодный период. Будем закрывать дом, установим окна, запустим отопление, и пойдем дальше согласно графику», - рассказал он.Напомним, проблемный объект достраивается за счет средств федерального и республиканского бюджета, выделенных через Фонд развития территорий.«Есть нюансы, которые немного затягивают процесс строительства, мы их обсуждаем и оперативно решаем. До 25 декабря все работы будут выполнены, дом будет введен в эксплуатацию» - заявил по итогам визита зампред Евгений Луковников.Таким образом, в Бурятии будет достроен последний объект, который стоял в реестре проблемных.Фонд поддержки дольщиков был создан в 2019 году правительством Бурятии для решения проблем, связанных с объектами долевого строительства. За это время фондом введено в эксплуатацию более 65 тысяч квадратных метров жилья для более 800 семей.Фото: Минстрой Бурятии