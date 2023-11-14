Общество 14.11.2023 в 14:19

Синоптики Бурятии предупредили об ухудшении погоды

В республике ожидаются снег и сильный ветер
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Текст: Андрей Константинов
Синоптики Бурятии предупредили об ухудшении погоды
По данным Бурятского гидрометцентра, сегодня ночью на большей части территории республики ожидается снег, по Прибайкалью местами сильные снегопады. Местами небольшой снег прогнозируется и днем 15 ноября.

Ожидается северо-западный ветер скоростью 6-11, в отдельных районах до 15-20 м/с.

Температура ночью по республике составит -6,-11, местами +1,-4, по юго-западу и северу при прояснении -14,-19. Днем воздух прогреется до -4, +1, в северных районах будет -5,-10 градусов.

В Улан-Удэ ночью пройдет снег, днем существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный 7-12, днем порывы до 15 м/с. Температура ночью -6,-8, днем -2,-4.

Фото: «Номер один»
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