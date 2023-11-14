В Улан-Удэ шесть остановок отремонтировали по просьбам горожан

В Улан-Удэ мобильные бригады Комбината по благоустройству в октябре оперативно отремонтировали 110 метров дорожных ограждений, шесть остановочных навесов, две ливневые канализации и восстановили 25 кв метров тротуарной плитки на восьми участках. Об этом просили в своих сообщениях на сайте «Активный горожанин» жители города.Помимо этого, специалисты комбината установили 50 ограничительных столбиков, чтобы обезопасить пешеходные зоны. Также за месяц мобильные бригады покрасили 21 дорожное ограждение, 20 остановочных навесов и урн.- Мобильные бригады каждый день восстанавливают дорожные ограждения, ремонтируют скамейки, урны, остановки и т.д. Они были сформированы в 2021 году по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, чтобы оперативно решать вопросы по благоустройству территорий. В общей сложности в городе работают три бригады – по одной в каждом районе города, - сообщил и.о. директора Комбината по благоустройству Иван Толстихин.Фото: мэрия Улан-Удэ