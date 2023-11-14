В БГСХА представили проект бакалавриата «Байкальская школа исследования устойчивого развития»

В Бурятской государственной сельхозакадемии на экономическом факультете презентовали образовательную программу бакалавриата «Байкальская школа исследования устойчивого развития», разработанную в рамках программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты», сообщили в пресс-службе БГСХА.«Задачи «Приоритета 2030» достаточно серьезные для университетов Дальнего Востока. Они на протяжении достаточно долгого времени сталкивались со спадом потока абитуриентов. Молодежь выбирала местом для учебы более развитые территории, и это вполне нормальное желание человека жить лучше. Отсюда цель – создать внутри университета такую среду и такие условия, когда человек не будет выбирать между другими регионами, а будет оставаться здесь, и находить себя в регионе», - отметил эксперт Сергей Зверев, директор АНО «Интеграция».«Новая образовательная программа тесно связана с запросом реального сектора экономики и, прежде всего, направлена на формирование у студентов предпринимательского мышления. Факультет нацелен на подготовку специалистов, способных решать конкретные задачи, стоящие перед бизнесом, и помогать предприятиям преодолевать проблемы, которые у них есть на сегодня», - рассказывает Марина Баниева, кандидат экономических наук, доцент, декан экономического факультета.В контексте заявленной экономистами темы, задачи устойчивого развитие – это обеспечение всех необходимых условий, инструментов, форм, способов и методов, которые помогут компаниям стабильно развиваться, диверсифицировать свои финансовые потоки и достигать своих бизнес-целей. А успехи бизнес-сообществ, которые наращивают свои обороты при поддержке академии, это один из показателей успехов и самой БГСХА, и региона в целом. Такова логика программы «Приоритет 2030», которую реализует сельхозакадемия.Напомним, в 2022 году Бурятская сельхозакадемия вошла в региональный трек программы «Приоритет 2030» с проектом «Байкалбиофарм. Лекарственное растениеводство». И сегодня все отделения академии ищут пути развития этой отрасли и связанного с ней рынка труда. В настоящее время на базе БГСХА проводятся расчеты экономической эффективности выращивания лекарственных растений.«Проект по выращиванию лекарственных растений различных видов – это астрагал, сапожниковия, шлемник байкальский, родиола розовая, амарант, календула. Эти и другие виды растений имеют высокую экономическую эффективность, потому что они востребованы фармацевтической сетью в нашей республике. Также есть спрос на технологию возделывания лекарственных растений, как со стороны мелких сельхозпроизводителей, так и со стороны среднего и крупного бизнеса», - подчеркивает Елена Итыгилова, доктор экономических наук, начальник Проектного офиса управления программой развития.Проблемы устойчивого развития и предпринимательского мышления, это то, что является наиболее востребованным сейчас у выпускников экономических направлений подготовки.Фото: БГСХА