Общество 14.11.2023 в 17:22
Бурятия помогает Старобешевскому ЖКХ в ДНР безаварийно пройти зиму
В районе работают специалисты из республики, обслуживающие инженерные сети
Текст: Номер один
В подшефном республике Старобешевском районе Донецкой народной республики работают специалисты из Бурятии, обслуживающие сети тепло-, водоснабжения и водоотведения. Главная задача бригады – обслуживание инженерных сетей, сообщили в правительстве Бурятии.
Бурятское ООО «Строительное управление» обеспечивает содержание коммунальных сетей Старобешевского района ДНР. Договор обслуживания был заключен в апреле 2023 года и будет действовать до конца года. Заказчиком работ выступает Бурятия в лице автономной некоммерческой организации «Содействие».
«В Старобешевском районе остается крайне высоким износ сетей, — рассказывает директор ООО «Строительное управление» Виктор Зайцев. — До их ремонта могло происходить несколько порывов в день. Острую фазу наши ребята сняли, но мы решили продолжить аварийное обслуживание сетей. Это необходимо, потому что там живут люди. Им еще нужна поддержка нашей республики».
В бригаде машинист экскаватора, сварщик, три слесаря и две единицы техники. Рабочие подготовили объекты к отопительному периоду и занимаются при необходимости устранением аварийных ситуаций.
Также для нормального прохождения осенне-зимнего сезона в Старобешевском районе ДНР Бурятия приобрела запчасти, расходные материалы и горюче-смазочные материалы для спецтехники на сумму более шести млн рублей.
Фото: egov-buryatia.ru
Бурятское ООО «Строительное управление» обеспечивает содержание коммунальных сетей Старобешевского района ДНР. Договор обслуживания был заключен в апреле 2023 года и будет действовать до конца года. Заказчиком работ выступает Бурятия в лице автономной некоммерческой организации «Содействие».
«В Старобешевском районе остается крайне высоким износ сетей, — рассказывает директор ООО «Строительное управление» Виктор Зайцев. — До их ремонта могло происходить несколько порывов в день. Острую фазу наши ребята сняли, но мы решили продолжить аварийное обслуживание сетей. Это необходимо, потому что там живут люди. Им еще нужна поддержка нашей республики».
В бригаде машинист экскаватора, сварщик, три слесаря и две единицы техники. Рабочие подготовили объекты к отопительному периоду и занимаются при необходимости устранением аварийных ситуаций.
Также для нормального прохождения осенне-зимнего сезона в Старобешевском районе ДНР Бурятия приобрела запчасти, расходные материалы и горюче-смазочные материалы для спецтехники на сумму более шести млн рублей.
Фото: egov-buryatia.ru