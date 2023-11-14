Бурятия помогает Старобешевскому ЖКХ в ДНР безаварийно пройти зиму

В подшефном республике Старобешевском районе Донецкой народной республики работают специалисты из Бурятии, обслуживающие сети тепло-, водоснабжения и водоотведения. Главная задача бригады – обслуживание инженерных сетей, сообщили в правительстве Бурятии.Бурятское ООО «Строительное управление» обеспечивает содержание коммунальных сетей Старобешевского района ДНР. Договор обслуживания был заключен в апреле 2023 года и будет действовать до конца года. Заказчиком работ выступает Бурятия в лице автономной некоммерческой организации «Содействие».«В Старобешевском районе остается крайне высоким износ сетей, — рассказывает директор ООО «Строительное управление» Виктор Зайцев. — До их ремонта могло происходить несколько порывов в день. Острую фазу наши ребята сняли, но мы решили продолжить аварийное обслуживание сетей. Это необходимо, потому что там живут люди. Им еще нужна поддержка нашей республики».В бригаде машинист экскаватора, сварщик, три слесаря и две единицы техники. Рабочие подготовили объекты к отопительному периоду и занимаются при необходимости устранением аварийных ситуаций.Также для нормального прохождения осенне-зимнего сезона в Старобешевском районе ДНР Бурятия приобрела запчасти, расходные материалы и горюче-смазочные материалы для спецтехники на сумму более шести млн рублей.Фото: egov-buryatia.ru