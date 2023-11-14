Общество 14.11.2023 в 17:37

В Селенгинском районе Бурятии медикам ЦРБ «зажали» более 800 тыс отпускных

По представлению прокурора 144 работникам произведен перерасчет, главврач привлечен к ответственности
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Текст: Номер один
В Селенгинском районе Бурятии медикам ЦРБ «зажали» более 800 тыс отпускных
В Селенгинском районе Бурятии Гусиноозерская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности Центральной районной больницы, сообщили в прокуратуре республики.

Установлено, что в текущем году при расчете отпускных работникам учреждения не в полном объеме были учтены выплаты, произведенные в 2022 году, что повлекло образование задолженности по оплате отпуска в сумме 833 тыс рублей.

По представлению Гусиноозерского межрайонного прокурора 144 работникам произведен перерасчет, медицинскому персоналу выплачены денежные средства. По постановлению межрайонной прокуратуры главный врач привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).

Фото: «Номер один»
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здравоохранение медики отпускные прокуратура

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