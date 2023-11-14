В Улан-Удэ стала известна компания, которая перестроит центр города

В центре Улан-Удэ согласно мастер-плана, который весной одобрил президент России Владимир Путин, построят современный жилой квартал. Также благодаря мастер-плану в столице Бурятии появятся самая длинная на Дальнем Востоке набережная, здание театра «Байкал», национальный музей республики, межвузовский кампус международного уровня.

В центре города в границах улиц Смолина, Свободы, Coвeтcкaя и Kyзнeчнaя будут возведены пopядкa 166 тыcяч квадратных метров жилья и cмeшaнныe зacтpoйки.

На территории КРТ предполагается строительство многоэтажных жилых домов разной высотности – от 5 до 16 этажей. Высотность будет повышаться в сторону ул. Советской. Также здесь намечается строительство школы, двух детских садов, поликлиники. В итоге центр города приобретет абсолютно новый облик.

Торги на выбор подрядной организации по застройке центра города объявили в октябре. Заявки на участие принимали до 7 ноября, а подрядчика пообещали определить не позднее 1 декабря.

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о том, что определилась подрядная организация, которая займется реновацией центра города.

- Это дочерняя компания крупнейшего застройщика страны группы «ПИК» - «ПИК Байкала». В течение 10 лет мы получим современный жилой массив в центре города. Общая площадь застройки – 351,65 тыс квадратных метров. Мастер-план развития Улан-Удэ, утвержденный президентом в марте этого года, начинает постепенно претворяться в жизнь. Работаем, - рассказал в своём telegram-канале глава Бурятии.

Компания-победитель должна будет реализовать проект не более чем за 10 лет. Победитель торгов разработает проект планировки, который затем обсудят с жильцами домов, попадающих в границы КРТ. После этого начнётся расселение людей и снос домов.

Всего в центре Улан-Удэ планируется преобразить около 35 гектаров — начиная от улицы Профсоюзная, вдоль Смолина и заканчивая улицей Кузнечная. Ранее власти утвердили перечень объектов, подлежащих сносу, реконструкции или сохранению. Всего их в списке 249. Для повышения туристической привлекательности столицы Бурятии планируется сохранить и приспособить под современное использование в центре города около 14 oбъeктoв кyльтypнoгo нacлeдия.

Горожане могут выбрать три способа переселения из своих домов. Первый — получить денежную компенсацию взамен своих квартир. Второй способ — предоставление жилья такой же квадратуры. И третий вариант — покупка большей по площади и более дорогой недвижимости с доплатой, в том числе за счет жилищных субсидий, социальных выплат и материнского капитала. Окончательный выбор в пользу того или иного способа переселения граждане сделают уже сейчас, когда стал известен застройщик.

В дальнейшем с помощью механизма комплексного развития территорий (КРТ) в Улан-Удэ застроят еще семь площадок, которые давно требуют возведения на их месте нового комфортного жилья. Помимо центра города запланировано обновить инфраструктуру в микрорайонах Батарейка, Авиазавод, Сосновый и «Восточных ворот». Кроме этого, под реализацию новой программы попадает застройка в пределах улиц Зои Космодемьянской, Ключевской и Буйко. На сегодня все эти площадки занимают аварийные или просто устаревшие, деревянные здания. Взамен заброшенных сооружений возведут жилые дома, обеспеченные всеми необходимыми социальными объектами.

Также в paмкax peaлизaции мacтep-плaнa будет перестроена вся инжeнepная сеть тeплocнaбжeния, вoдocнaбжeния и кaнaлизaции, что улучшит непростую экологическую ситуацию в столице нашей республики.





Фото: пресс-служба правительства Бурятии