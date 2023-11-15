Общество 15.11.2023 в 09:00

До Монголии на коньках!

Недавно зима напомнила о своем скором наступлении – по всей республике выпал обильный снег
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Текст: Номер один
До Монголии на коньках!

Кто-то радовался и лепил снеговиков, а кое-кто решил подойти к процессу более масштабно.

Так, работники подрядной организации, судя по всему, решили повеселиться и построить целый каток длиною в 30 километров. Автолюбители застали столь творческий подход на участке «Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск – граница Монголии» и поделились кадрами с 27-го километра этой трассы. На видео можно полюбоваться, как рабочие укладывают горячее асфальтобетонное покрытие вперемежку со снегом, который эффектно испаряется, как и выделенные из бюджета деньги на дорогу.

Быть может, подрядчик имеет образование в сфере туризма? Вы только представьте, как звучит: «Поездка в Монголию по катку! Захватывающий экотур для всей семьи! Никаких выхлопных газов от машин, только санки, коньки, пейзажи и свежий воздух!».

Увы, представители Бурятрегионавтодора не оценили столь новаторскую бизнес-идею - их ожидания были просто связаны с безопасной дорогой. Оказалось, они еще 24 октября выдали подрядчику предписание о приостановке работ в связи с наступлением минусовых температур. Трассу-каток принять отказались. Теперь мечтательному подрядчику грозит штраф с дальнейшим расторжением контракта.

 

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