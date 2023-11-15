Общество 15.11.2023 в 09:11

Бурятия получит 2 млн руб на разработку проекта капремонта дамбы на реке Холодная

Дамба пострадала после дождей осенью прошлого года, река размыла БАМ
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Текст: Номер один
Бурятия получит 2 млн руб на разработку проекта капремонта дамбы на реке Холодная
Росводресурсы направляют 2 млн руб в Бурятию на разработку проекта капитального ремонта гидротехнического сооружения в посёлке Холодное, сообщила пресс-службе минприроды России.

Интенсивные дожди в августе 2023 года привели к резкому подъему уровня реки Холодной – на 2,6 метра. Вода перелилась через тело дамбы и размыла четверть сооружения. Это привело к изменению русла реки и повреждению Байкало-Амурской магистрали на участке Северобайкальск – Новый Уоян.

Аварийно-восстановительные работы позволили укрепить разрушенную часть дамбы, вернуть реку в русло и возобновить железнодорожное сообщение. Для эффективной защиты всей прилегающей территории также необходимо капитально отремонтировать ГТС на участках, не затронутых паводком.

Как сообщал «Номер один», 19 августа в связи с обильными осадками и подъемом уровня реки Холодная прорвало дамбу и размыло участок БАМа, 20-го августа в Северо-Байкальском районе был введен режим ЧС. Восстановительные работы на БАМе в Северо-Байкальском районе были полностью завершены лишь 2 октября. На восстановление дамбы и ремонт дорог из республиканского бюджета было направлено свыше 12 млн рублей. Суд возложил обязанности провести капремонт гидротехнического сооружения на муниципалитет.

Фото: с личной страницы Алексея Цыденова в Телеграм
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