В Бурятии бывший директор ДЮСШ осужден за подлог и мошенничество

В Бурятии Еравнинский районный суд признал бывшего директора Детско-юношеской спортивной школы виновным в «мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере» и в «служебном подлоге».Как сообщили в прокуратуре республики, ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 150 тыс руб с лишением права три года занимать определенные должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий.Уголовное дело расследовалось Еравнинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по республике.Следствием и судом установлено, бывший директор ДЮСШ в период с 2021 по 2023 учебные годы составил и утвердил подложные документы, в соответствии с которыми назначил себя тренером по волейболу шестерых детей на каждый учебный год. За это ему была выплачена заработная плата в размере 221 тыс руб, во внебюджетные фонды в качестве отчислений по заработной плате начислены и оплачены 67 тыс руб. При этом фактически он эти трудовые обязанности не выполнял, какие-либо занятия детям не проводил.В результате преступных действий руководителя учреждения муниципальному бюджету причинен ущерб в размере 288 тыс руб.Приговор в законную силу не вступил.Фото: unsplash.com