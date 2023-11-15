Общество 15.11.2023 в 09:32

В Бурятии бывший директор ДЮСШ осужден за подлог и мошенничество

Он сам себя назначил себя тренером детей по волейболу, но занятий не проводил
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Текст: Номер один
В Бурятии бывший директор ДЮСШ осужден за подлог и мошенничество
В Бурятии Еравнинский районный суд признал бывшего директора Детско-юношеской спортивной школы виновным в «мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере» и в «служебном подлоге».

Как сообщили в прокуратуре республики, ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 150 тыс руб с лишением права три года занимать определенные должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий.

Уголовное дело расследовалось Еравнинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по республике.

Следствием и судом  установлено, бывший директор ДЮСШ в период с 2021 по 2023 учебные годы составил и утвердил подложные документы, в соответствии с которыми назначил себя тренером по волейболу шестерых детей на каждый учебный год. За это ему была выплачена заработная плата в размере 221 тыс руб, во внебюджетные фонды в качестве отчислений по заработной плате начислены и оплачены 67 тыс руб. При этом фактически он эти трудовые обязанности не выполнял, какие-либо занятия детям не проводил.

В результате преступных действий руководителя учреждения муниципальному бюджету причинен ущерб в размере 288 тыс руб.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: unsplash.com
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мошенничество ДЮСШ приговор

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