Общество 15.11.2023 в 09:32
В Бурятии бывший директор ДЮСШ осужден за подлог и мошенничество
Он сам себя назначил себя тренером детей по волейболу, но занятий не проводил
Текст: Номер один
В Бурятии Еравнинский районный суд признал бывшего директора Детско-юношеской спортивной школы виновным в «мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере» и в «служебном подлоге».
Как сообщили в прокуратуре республики, ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 150 тыс руб с лишением права три года занимать определенные должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий.
Уголовное дело расследовалось Еравнинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по республике.
Следствием и судом установлено, бывший директор ДЮСШ в период с 2021 по 2023 учебные годы составил и утвердил подложные документы, в соответствии с которыми назначил себя тренером по волейболу шестерых детей на каждый учебный год. За это ему была выплачена заработная плата в размере 221 тыс руб, во внебюджетные фонды в качестве отчислений по заработной плате начислены и оплачены 67 тыс руб. При этом фактически он эти трудовые обязанности не выполнял, какие-либо занятия детям не проводил.
В результате преступных действий руководителя учреждения муниципальному бюджету причинен ущерб в размере 288 тыс руб.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: unsplash.com
Как сообщили в прокуратуре республики, ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 150 тыс руб с лишением права три года занимать определенные должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий.
Уголовное дело расследовалось Еравнинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по республике.
Следствием и судом установлено, бывший директор ДЮСШ в период с 2021 по 2023 учебные годы составил и утвердил подложные документы, в соответствии с которыми назначил себя тренером по волейболу шестерых детей на каждый учебный год. За это ему была выплачена заработная плата в размере 221 тыс руб, во внебюджетные фонды в качестве отчислений по заработной плате начислены и оплачены 67 тыс руб. При этом фактически он эти трудовые обязанности не выполнял, какие-либо занятия детям не проводил.
В результате преступных действий руководителя учреждения муниципальному бюджету причинен ущерб в размере 288 тыс руб.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: unsplash.com
Тегимошенничество ДЮСШ приговор