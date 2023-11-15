Общество 15.11.2023 в 10:35
Гуляющих коров вновь заметили недалеко от центра Улан-Удэ
Животные переходили дорогу в районе «Восточных ворот»
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в Улан-Удэ горожане смогли наблюдать несколько коров, переходивших дорогу в районе «Восточных ворот». Фотография животных появилась в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ».
«Коровы пришли на трамвайную остановку в центре Улан-Удэ. Куда хотят уехать буренки, пока остается загадкой», - прокомментировали запись авторы поста.
Отметим, гуляющими по городу сельхозживотными улан-удэнцев особо не удивишь – подобные фотографии в соцсетях появляются регулярно. Так в октябре на территории только недавно благоустроенного сквера «Яблоневый» в поселке Аэропорт была замечена группа пасущихся свиней. Хозяина животных установили и обещали оштрафовать.
Судя по всему, владельцы рогатого скота не особо боятся штрафов, которые предусмотрены за выпас животных в неположенных местах. Сейчас для граждан он составляет от 1 до 5 тысяч рублей. Кроме того, безнадзорных животных могут забрать на специальную «штрафстоянку». Тогда их хозяев ждет не только штраф, но и оплата расходов, понесенных отловщиками. Кроме того, владелец будет оплачивать каждый день пребывания животного в пункте временного содержания.
Фото: «Весь Улан-Удэ», «Аноним 03»
«Коровы пришли на трамвайную остановку в центре Улан-Удэ. Куда хотят уехать буренки, пока остается загадкой», - прокомментировали запись авторы поста.
Отметим, гуляющими по городу сельхозживотными улан-удэнцев особо не удивишь – подобные фотографии в соцсетях появляются регулярно. Так в октябре на территории только недавно благоустроенного сквера «Яблоневый» в поселке Аэропорт была замечена группа пасущихся свиней. Хозяина животных установили и обещали оштрафовать.
К слову, коровы в районе «Восточных ворот» появляются тоже регулярно. Например, в 2019 году дорогу там переходило небольшое стадо.
Судя по всему, владельцы рогатого скота не особо боятся штрафов, которые предусмотрены за выпас животных в неположенных местах. Сейчас для граждан он составляет от 1 до 5 тысяч рублей. Кроме того, безнадзорных животных могут забрать на специальную «штрафстоянку». Тогда их хозяев ждет не только штраф, но и оплата расходов, понесенных отловщиками. Кроме того, владелец будет оплачивать каждый день пребывания животного в пункте временного содержания.
Фото: «Весь Улан-Удэ», «Аноним 03»
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