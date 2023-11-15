Мэрия Улан-Удэ: городские дороги подсыпают с четырех утра

Ночью в столице Бурятии прошел обильный снегопад. Как сообщили в мэрии города, с четырех утра городские дороги подсыпают 11 пескоразбрасывателей. В ближайшее время их число увеличится.«На восемь утра подсыпано более 80 участков дорог на улицах Ербанова, Балтахинова, Борсоева, Ключевской, Н. Петрова, Ленина, пр. 50-летия Октября, Бабушкина, пр. Строителей, в сотых микрорайонах. Также подсыпаны Клеверная развязка, Удинский мост, дороги в мкрн Верхняя Березовка, Загорск и др. В течение дня будет производиться повторная подсыпка участков дорог», - рассказали в Комбинате по благоустройству.Как уточнили в комбинате, в первую очередь подсыпают наиболее опасные участки с интенсивным автомобильным движением. Это - крутые спуски и подъемы, перекрестки и остановочные карманы.В мэрии призывают горожан по возможности использовать для передвижения общественный транспорт.Фото: мэрия Улан-Удэ