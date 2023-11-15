Бывший полицейский из Бурятии погиб в боях на Донбассе

1 ноября у поселка Новопетриевка в ДНР погиб военнослужащий из Бурятии Юрий Цыденов. Об этом сообщил вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7».Юрий Цыденов родился 1 мая 1981 года в селе Бортой Закаменского района. Учился в Бортойской средней школе, окончил 9 классов. После поступил в Улан-Удэнский инженерно-педагогический колледж, а затем в Институт государственного администрирования в Москве, получив специальность «Юриспруденция».В 2002 году был призван в ряды Российской армии. После демобилизации пришел на работу в органы внутренних дел, где служил в должности инспектора патрульно-постовой службы.За время службы неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Являлся ветераном боевых действий. За время службы был отмечен множеством наград за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижения высоких результатов служебной деятельности, а также за успешное выполнение задач повышенной сложности.Отслужив 15 лет в органах внутренних дел, Юрий Цыденов вышел на пенсию в звании старшего лейтенанта полиции.Участвовал в спецоперации с ноября 2022 года.«Невыносимо тяжёлая потеря легла на плечи всех, кто знал и любил Юрия. Он был исполнительным, трудолюбивым, доброжелательным и безотказным человеком, всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался. На него всегда можно было положиться. Юрий увлекался футболом, охотой, рыбалкой. Он был заботливым и любящим сыном, братом, отцом. У Юрия остались сын и дочь», - сообщается в чате.Фото: «Закамна-инфо.24/7»