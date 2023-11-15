В Улан-Удэ в детском саду при школе №32 открыли дополнительные группы

В детском саду «Медвежонок» при школе №32 открыли две дополнительные группы для детей ясельного и среднего возраста. 62 ребенка получили свои места, что позволило существенно сократить актуальную очередь в этих возрастных категориях в 43 квартале.- Это хорошая новость для жителей 43 квартала. Несколько лет назад именно здесь была самая большая потребность в местах, в очереди состояли свыше тысячи детей. Её разгрузили благодаря строительству двух новых корпусов «Калинки» в 47 квартале и корпусу «Оюна» в 140А мкрн. С появлением этих двух групп нам удается решить вопрос по яслям и среднему возрасту в 43 квартале, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Открытие дополнительных групп стало возможным благодаря строительству нового корпуса школы №32, куда переехали все старшие классы, а начальные – в основное здание. Ранее начальная школа базировалась в разных местах: здании детского сада и старом корпусе.- На освободившихся площадях капитально отремонтировали помещения под группы, оборудовали буфетные, спальные комнаты и санузлы, пол с подогревом, закупили мебель и оборудование. Из местного бюджета на эти цели направили 4,5 млн рублей, - отметила председатель Комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.Открытие новых групп - радостное событие для жителей микрорайона. Впечатлениями о новой группе поделилась Светлана, мама воспитанников детского сада.- Здесь ясли открылись и нас благополучно перевели сюда. Я очень рада, это очень удобно, потому что двое детей. Сначала одного в один сад, потом другого в другой. А тут рядышком с домом и все дети в один сад. Ребенку сад понравился, группа просторная и красивая, - поделилась молодая мама.В 2018 году очередь в детские сады по городу доходила до 18 тысяч, а сейчас в ней состоят 600 детей. Обеспечить их местами в дошкольных учреждениях планируется до конца 2023 года.Фото: мэрия Улан-Удэ