Общество 15.11.2023 в 11:12

Студент из Бурятии победил на всероссийском «Абилимпикс»

Число участников чемпионата в республике благодаря новому оснащению за пять лет выросло в четыре раза
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Студент из Бурятии победил на всероссийском «Абилимпикс»
Студент первого курса Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Михаил Кривошейцев занял первое место в компетенции «Сетевое и системное администрирование» национального чемпионата «Абилимпикс», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Михаилу 18 лет, выпускник школы №60 Улан-Удэ, сейчас студент ВСГУТУ. Он попал в движение «Абилимпикс», когда учился в 9-м классе. Школьный учитель по информатике предложил поучаствовать, и молодой человек решил попробовать. Тогда он занял второе место по республике в компетенции «Робототехника». Но поставил перед собой цель победить. И достиг ее спустя два года. В октябре 2023 года он представил Бурятию на Национальном чемпионате в Москве.

«До последнего не верил - были серьезные соперники. Когда произнесли мое имя, я даже не услышал этого. Участники команды из Бурятии сказали: «Беги, беги тебя зовут на сцену». Я растерялся: «Правда я выиграл?», - вспоминает Михаил.

На пути к победе Михаила поддерживали все: родители, родственники, одногруппники. Особенно он благодарен наставнику - преподавателю спецдисциплин специальности «Сетевое и системное администрирование» Бурятского информационно-экономического техникума Евгению Тенгайкину.

С 2018 года в Бурятии проведено шесть региональных чемпионатов. Число участников, экспертов, волонтеров стабильно растет. За это время чемпионат значительно расширился - количество компетенций увеличилось в три раза – с 10 до 32, число участников в четыре раза – с 50 до 200.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал одной из важнейших задач, стоящих перед властью - создание возможностей для самореализации людей, в том числе с ограниченными возможностями.

«Мы поддерживаем движение и будем поддерживать дальше – на национальном уровне тоже, естественно. Нужно расширять компетенции, в том числе и творческие», - заявлял глава государства.

Центр движения «Абилимпикс» в нашей республике - Бурятский республиканский информационно-экономический техникум. За пять последних лет ссуз по президентской дальневосточной субсидии получил две субсидии.

На создание трех специализированных центров компетенций было выделено 18,9 млн рублей. Как раз по направлению «Сетевое и системное администрирование», а также «Информационная безопасность» и «IT-решение для бизнеса на платформе 1С». Были закуплены 45 компьютеров и 15 планшетов, сетевое оборудование, интерактивная доска, проектор, сервера, программное обеспечение и многое другое необходимое оборудование.

Еще на 6,1 млн рублей техникуму выделили на создание доступной среды. Приобретены еще пять компьютеров, автоматизированные рабочие места, комплекты оборудования для людей с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, индукционные системы для слабослышащих, интерактивное оборудование, МФУ и программа экранного увеличения.

Из всех 248 участников чемпионатов трудоустроились 88 человек, двое открыли свое дело, а большинство продолжают обучение. Восемь участников «Абилимпикс» из Бурятии завоевали призовые места в Национальных чемпионатах «Абилимпикс» и получили сертификаты на дополнительное образование или приобретение технических средств реабилитации.

Фото: egov-buryatia.ru

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«Абилимпикс» чемпионат победа

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