В Бурятии компьютерным томографом оснастили больницу «РЖД-Медицина» в Северобайкальске

В больнице «РЖД-Медицина» Северобайкальска (Бурятия) запущен в эксплуатацию новый компьютерный томограф, сообщили в пресс-службе ВСЖД. Помимо диагностики заболеваний головного мозга, повреждений костно-суставной системы, всех отделов позвоночника, патологии органов грудной клетки, брюшной полости, а также органов малого таза, томограф способен проводить исследования пациентам с установленными металлическими конструкциями, протезированными суставами и прочими металлическими имплантами.«Аппарат отличают несколько особенностей. Самое главное - это чрезвычайно высокая чувствительность детекторов, что гарантирует самые низкие лучевые нагрузки на пациентов и персонал, одновременно обеспечивая лучшее качество изображения с четкой детализацией исследуемых областей», - отмечает главный врач отделенческой больницы на станции Северобайкальск Дмитрий Подольский.По мнению специалистов, появление компьютерного томографа в Северобайкальске – это знаковое событие для региональной медицины. Теперь жителям отдаленных бамовских станций не нужно выезжать для проведения диагностики в Улан-Удэ, Иркутск или Красноярск.Отметим, в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД» в учреждения здравоохранения Восточно-Сибирской магистрали в 2023 году поступило 18 единиц нового медицинского оборудования, которое позволит внедрить в практику современные методики диагностики и лечения заболеваний.Так, в поликлинике «РЖД-Медицина» в Усть-Куте появился комплекс видеоэндоскопического оборудования. Новые рентгеновские маммографы установили в поликлиниках города Нижнеудинск и поселке Наушки.Девять комплектов аппаратуры для проведения ультразвуковых исследований приобретены для поликлиник в Слюдянке, Нижнеудинске, Вихоревке, а также для больниц в Улан-Удэ, Северобайкальске, Иркутске. Медучреждения в Тайшете, Зиме и Вихоревке оснащены новыми аппаратами для кардиологического стресс-тестирования. В КБ «РЖД-Медицина» в городе Иркутске установлены современные рентген-аппараты, цифровой флюорограф и компьютерный томограф.Фото: ВСЖД