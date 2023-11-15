Общество 15.11.2023 в 12:04

В Бурятии компьютерным томографом оснастили больницу «РЖД-Медицина» в Северобайкальске

В учреждения здравоохранения ВСЖД в нынешнем году поступило 18 единиц нового медицинского оборудования
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В Бурятии компьютерным томографом оснастили больницу «РЖД-Медицина» в Северобайкальске
В больнице «РЖД-Медицина» Северобайкальска (Бурятия)  запущен в эксплуатацию новый компьютерный томограф, сообщили в пресс-службе ВСЖД.  Помимо диагностики заболеваний головного мозга, повреждений костно-суставной системы, всех отделов позвоночника, патологии органов грудной клетки, брюшной полости, а также органов малого таза,  томограф способен проводить исследования пациентам с установленными металлическими конструкциями, протезированными суставами и прочими металлическими имплантами.

«Аппарат отличают несколько особенностей. Самое главное - это чрезвычайно высокая чувствительность детекторов, что гарантирует самые низкие лучевые нагрузки на пациентов и персонал, одновременно обеспечивая лучшее качество изображения с четкой детализацией исследуемых областей», - отмечает главный врач отделенческой больницы на станции Северобайкальск Дмитрий Подольский.

По мнению специалистов, появление компьютерного томографа в Северобайкальске – это знаковое событие для региональной медицины. Теперь жителям отдаленных бамовских станций не нужно выезжать для проведения диагностики в Улан-Удэ, Иркутск или Красноярск.

Отметим, в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД» в учреждения здравоохранения Восточно-Сибирской магистрали в 2023 году поступило 18 единиц нового медицинского оборудования, которое позволит внедрить в практику современные методики диагностики и лечения заболеваний.

Так, в поликлинике «РЖД-Медицина» в Усть-Куте появился комплекс видеоэндоскопического оборудования. Новые рентгеновские маммографы установили в поликлиниках города Нижнеудинск и поселке Наушки.

Девять комплектов аппаратуры для проведения ультразвуковых исследований приобретены для поликлиник в Слюдянке, Нижнеудинске, Вихоревке, а также для больниц в Улан-Удэ, Северобайкальске, Иркутске. Медучреждения в Тайшете, Зиме и Вихоревке оснащены новыми аппаратами для кардиологического стресс-тестирования. В КБ «РЖД-Медицина» в городе Иркутске установлены современные рентген-аппараты, цифровой флюорограф и компьютерный томограф.

Фото: ВСЖД

Теги
здравоохранение томограф Северобайкальск

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