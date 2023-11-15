Общество 15.11.2023 в 12:44
Не дай себя «засахарить»
Каждый пятый взрослый в стране имеет преддиабет или сахарный диабет
Ослепнуть или потерять ногу из-за диабета на фоне лишнего веса — почему эта страшилка может стать реальностью, рассказала врач эндокринолог РКБ им. Н. А. Семашко.
— Каждый пятый взрослый в нашей стране имеет преддиабет или сахарный диабет. Существуют два основных типа диабета: Первый тип встречается реже, примерно в 5% случаев, при этом не вырабатывается инсулин—гормон, который снижает сахар в крови. Однако более распространен второй тип, который связан с тем, что инсулин имеется, но плохо работает. Такое заболевание составляет 95% от всего диабета, чаще развивается у тучных. Ему предшествует преддиабет, с которым полные люди могут жить долгое время.
В Бурятии зарегистрировано 37 тыс. взрослых, больных сахарным диабетом. Однако корень проблемы в том, что еще почти 140 тыс. наших земляков уже имеют преддиабет и многие не догадываются об этом!
Изменения в кровеносных сосудах начинаются еще со стадии преддиабета. В дальнейшем, если человек долго живет с высоким сахаром крови, развиваются тяжелые осложнения: слепота, ампутации, инсульты, инфаркты, поражение почек.
Если диабет или преддиабет выявить на ранних стадиях — то можно избежать осложнений болезни.
Что нужно для этого делать?
Обязательно ежегодно проверять сахар крови. Это легко сделать при диспансеризации в поликлинике по месту жительства.
Кто находится в зоне риска?
— Возраст ≥ 45 лет.
— Избыточная масса тела и ожирение.
— Семейный анамнез СД (родители, братья/сестры с СД 2 типа).
— Привычно низкая физическая активность.
— Нарушенная гликемия натощак или нарушенная толерантность к глюкозе ранее.
— Гестационный диабет и/или рождение ребенка более 4500 г и др.
Все мы знаем, что лучшее лечение — это профилактика, поэтому необходимо изменить свой образ жизни уже сегодня.
• Нормализуем вес: уменьшаем вполовину крахмалы (каши, картофель, макароны, хлеб), ограничиваем сладости и жиры; добавляем растения, по 400 г в сутки. Цель: снижение массы тела на 10% от исходной за шесть месяцев.
• Нужна физическая активность умеренной интенсивности (быстрая ходьба, плавание, велосипед, танцы) длительностью не менее 30 минут в большинство дней недели (не менее 150 минут в неделю).
Это два самых простых совета, которые помогут вам не только избежать развития сахарного диабета второго типа, но и в целом прожить долгую здоровую полноценную жизнь!».
Пресс-служба Минздрава и РКБ им. Н.А. Семашко
Фото: pixabay.com, РКБ им. Н.А. Семашко
Дарима Нимаева, заведующая эндокринологическим центром Республиканской больницы, к . м. н., о проблеме сахарного диабета, его осложнениях и профилактике:
— Каждый пятый взрослый в нашей стране имеет преддиабет или сахарный диабет. Существуют два основных типа диабета: Первый тип встречается реже, примерно в 5% случаев, при этом не вырабатывается инсулин—гормон, который снижает сахар в крови. Однако более распространен второй тип, который связан с тем, что инсулин имеется, но плохо работает. Такое заболевание составляет 95% от всего диабета, чаще развивается у тучных. Ему предшествует преддиабет, с которым полные люди могут жить долгое время.
В Бурятии зарегистрировано 37 тыс. взрослых, больных сахарным диабетом. Однако корень проблемы в том, что еще почти 140 тыс. наших земляков уже имеют преддиабет и многие не догадываются об этом!
Изменения в кровеносных сосудах начинаются еще со стадии преддиабета. В дальнейшем, если человек долго живет с высоким сахаром крови, развиваются тяжелые осложнения: слепота, ампутации, инсульты, инфаркты, поражение почек.
Если диабет или преддиабет выявить на ранних стадиях — то можно избежать осложнений болезни.
Что нужно для этого делать?
Обязательно ежегодно проверять сахар крови. Это легко сделать при диспансеризации в поликлинике по месту жительства.
Кто находится в зоне риска?
— Возраст ≥ 45 лет.
— Избыточная масса тела и ожирение.
— Семейный анамнез СД (родители, братья/сестры с СД 2 типа).
— Привычно низкая физическая активность.
— Нарушенная гликемия натощак или нарушенная толерантность к глюкозе ранее.
— Гестационный диабет и/или рождение ребенка более 4500 г и др.
Все мы знаем, что лучшее лечение — это профилактика, поэтому необходимо изменить свой образ жизни уже сегодня.
• Нормализуем вес: уменьшаем вполовину крахмалы (каши, картофель, макароны, хлеб), ограничиваем сладости и жиры; добавляем растения, по 400 г в сутки. Цель: снижение массы тела на 10% от исходной за шесть месяцев.
• Нужна физическая активность умеренной интенсивности (быстрая ходьба, плавание, велосипед, танцы) длительностью не менее 30 минут в большинство дней недели (не менее 150 минут в неделю).
Это два самых простых совета, которые помогут вам не только избежать развития сахарного диабета второго типа, но и в целом прожить долгую здоровую полноценную жизнь!».
Пресс-служба Минздрава и РКБ им. Н.А. Семашко
Фото: pixabay.com, РКБ им. Н.А. Семашко
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