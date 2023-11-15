Не дай себя «засахарить»

Дарима Нимаева, заведующая эндокринологическим центром Республиканской больницы, к . м. н., о проблеме сахарного диабета, его осложнениях и профилактике:





Ослепнуть или потерять ногу из-­за диабета на фоне лишнего веса — почему эта страшилка может стать реальностью, рассказала врач эндокринолог РКБ им. Н. А. Семашко.— Каждый пятый взрослый в нашей стране имеет преддиабет или сахарный диабет. Существуют два основных типа диабета: Первый тип встречается реже, примерно в 5% случаев, при этом не вырабатывается инсулин—гормон, который снижает сахар в крови. Однако более распространен второй тип, который связан с тем, что инсулин имеется, но плохо работает. Такое заболевание составляет 95% от всего диабета, чаще развивается у тучных. Ему предшествует преддиабет, с которым полные люди могут жить долгое время.В Бурятии зарегистрировано 37 тыс. взрослых, больных сахарным диабетом. Однако корень проблемы в том, что еще почти 140 тыс. наших земляков уже имеют преддиабет и многие не догадываются об этом!Изменения в кровеносных сосудах начинаются еще со стадии преддиабета. В дальнейшем, если человек долго живет с высоким сахаром крови, развиваются тяжелые осложнения: слепота, ампутации, инсульты, инфаркты, поражение почек.Если диабет или преддиабет выявить на ранних стадиях — то можно избежать осложнений болезни.Обязательно ежегодно проверять сахар крови. Это легко сделать при диспансеризации в поликлинике по месту жительства.— Возраст ≥ 45 лет.— Избыточная масса тела и ожирение.— Семейный анамнез СД (родители, братья/сестры с СД 2 типа).— Привычно низкая физическая активность.— Нарушенная гликемия натощак или нарушенная толерантность к глюкозе ранее.— Гестационный диабет и/или рождение ребенка более 4500 г и др.Все мы знаем, что лучшее лечение — это профилактика, поэтому необходимо изменить свой образ жизни уже сегодня.• Нормализуем вес: уменьшаем вполовину крахмалы (каши, картофель, макароны, хлеб), ограничиваем сладости и жиры; добавляем растения, по 400 г в сутки. Цель: снижение массы тела на 10% от исходной за шесть месяцев.• Нужна физическая активность умеренной интенсивности (быстрая ходьба, плавание, велосипед, танцы) длительностью не менее 30 минут в большинство дней недели (не менее 150 минут в неделю).Это два самых простых совета, которые помогут вам не только избежать развития сахарного диабета второго типа, но и в целом прожить долгую здоровую полноценную жизнь!».Пресс-­служба Минздрава и РКБ им. Н.А. СемашкоФото: pixabay.com, РКБ им. Н.А. Семашко