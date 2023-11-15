Общество 15.11.2023 в 12:56

«Кидались камнями и смеялись»

В Новосибирске мигрантку, чьи дети издевались над учительницей, обязали уехать с ними из России
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Текст: Номер один
«Кидались камнями и смеялись»
В Новосибирске учительница сняла видео: беспризорные дети кидают в нее камнями и снимают штаны. Ролик этот разошелся по соцсетям, прокуратура начала проверку. Оказалось, что мать издевавшихся над педагогом детей — 12-летнего мальчика и 7-летней девочки — мигрантка. Женщина приехала в Россию нелегально, работала уборщицей. Дети спали на холодном полу, не ходили в школу и попрошайничали у шашлычной. Мать дважды штрафовали за нелегальную миграцию и трижды – за неисполнение обязанностей по воспитанию за последний год. А в итоге потребовали уехать из страны. Подробности истории — в материале КП-Новосибирск.

Скандал начался 27 октября возле шашлычной на улице Хилокской.

- Около пяти вечера я шла домой мимо этой шашлычной. Вдруг в меня камень попал — я сперва подумала, что он выскочил из-под колеса машины. Повернулась — а это дети, мальчик и девочка: смеются, кидают камни и кривляются. Я успела их сфотографировать, потом они убежали. Обидно, что мимо проходили другие взрослые, никому дела не было, - рассказала КП-Новосибирск педагог Мария.

Женщина пришла домой и вызвала полицию - приехал наряд ППС, она написала заявление.

Полицейские привлекли инспектора ПДН, начали искать детей, кидавших камни. Через четыре дня нашли детей и их маму, к ситуации подключилась прокуратура.


- Прокурор Ленинского района назначил проверку, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Мария Репецко.

Дети голодали и не ходили в школу

Оказалось, что семья жила в двух тесных комнатах, дети спали на матрасах на полу и не имели даже своего угла. Инспектор ПДН составила два протокола об административных правонарушениях. Выяснилось, что детей не поставили на регистрационный учет, они не ходили в школу.

- В 2023 году мать уже дважды привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей, после инцидента с камнями ее привлекли в третий раз. При составлении протоколов были выявлены следующие нарушения: отсутствие контроля матери за детьми, отсутствие организации их досуга, спальных мест. Продукты питания были в ограниченном количестве, фактически дети школу не посещали, - сообщила помощник прокурора Ленинского района Мария Репецко.

Комиccия по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района вызвала мать детей на комиссию, там женщина признала вину и обещала больше не допускать нарушений. После этого полицейские вручили женщине уведомление о сокращении сроков пребывания на территории РФ до трех дней.

- В случае неисполнения этого обязательства ее через суд семью могли депортировать, - сообщили в прокуратуре.

Учительница, которая обратилась в полицию, отреагировала на это решение так:

- Родители должны следить за своими детьми, давать им жилье, одежду и защиту. Дети не должны просить милостыню на улице, - уверена Мария.

Фото: Предоставлено местными жителями
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мигранты дети выдворение

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