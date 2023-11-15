Общество 15.11.2023 в 14:20
В Бурятии молодая автоледи ездила как хотела
С девушки взыскали сразу 76 штрафов ГИБДД
Текст: Андрей Константинов
Судебные приставы Бурятии взыскали с 23-летней жительницы республики 42 тысячи рублей штрафов за нарушение правил дорожного движения. Как рассказали в УФССП РБ, с начала 2023 года в отношении нарушительницы на основании актов ГИБДД было возбуждено 76 исполнительных производств. Молодая женщина ездила без ОСАГО, не раз попадала в прицел дорожных камер, превышая допустимую скорость и не останавливаясь на запрещающие сигналы светофора.
«Поскольку должница игнорировала оплату штрафов, часть долга была взыскана с её банковских счетов в принудительном порядке. После дальнейшего применения комплекса мер принудительного исполнения, заведения разыскного дела в отношении двух транспортных средств, находящихся у нее в собственности, женщина проявила сознательность: устроилась на работу и полностью уплатила оставшиеся долги», - рассказали в Службе судебных приставов.
Фото: «Номер один»
«Поскольку должница игнорировала оплату штрафов, часть долга была взыскана с её банковских счетов в принудительном порядке. После дальнейшего применения комплекса мер принудительного исполнения, заведения разыскного дела в отношении двух транспортных средств, находящихся у нее в собственности, женщина проявила сознательность: устроилась на работу и полностью уплатила оставшиеся долги», - рассказали в Службе судебных приставов.
Фото: «Номер один»
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