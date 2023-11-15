Общество 15.11.2023 в 14:51

«Это было шикарное представление»

Театр песни и танца «Байкал» выступил с сольным концертом в Кремле
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Текст: Андрей Константинов
«Это было шикарное представление»
14 ноября Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» представил концертную программу «Моя Бурятия» в Большом зале Государственного Кремлевского дворца. Концерт прошел при полном аншлаге, зал рукоплескал стоя. Сольный концерт прославленного ансамбля прошел в рамках празднования 100-летия республики.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, артисты раскрыли сокровищницу культуры и быта бурят, которые так бережно и трепетно сохраняют в республике. Зрители услышали старинные протяжные песни в уникальной манере исполнения, авторские и народные музыкальные композиции, которые сопровождались живым звучанием древних народных инструментов. Изготавливают инструменты по тем же древним техникам. Например, сууха-хуур сделан из мочевого пузыря быка, струны морин-хуура создают из конского волоса. Резонатор чанзы делается из змеиной кожи, а барабаны обтягиваются толстой кожей быков. Стоит отметить, что исполнители обладают разными техниками, в том числе и горловым пением с одновременной игрой на инструменте.


Также посетители увидели старинные обрядовые и стилизованные танцы. Народный танец ёхор – самая настоящая динамическая медитация, сопровождающаяся древними колебательными движениями и древними текстами.

«Это было шикарное представление. Я уверен, что Кремлевский дворец – лучшая площадка, главная сцена России, соответственно, и главная сцена мира. Наш театр «Байкал» ее достоин. Я хочу сказать московским зрителям, что вам повезло получить такое большое удовольствие от профессионализма и мастерства наших артистов. Это такие яркие краски, настоящая буря эмоций. В программе «Моя Бурятия» вы увидели всю глубину нашей культуры. А 15 ноября вы познакомитесь с традициями таких стран как Индия, Китай, Вьетнам, Камбоджа. Также 15 ноября на выставке «Россия» у нас состоится официальное открытие, в рамках которого на большой сцене пройдет сборный концерт артистов республики», – рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.


15 ноября Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» выступит в Кремлевском дворце с танцевальным шоу «Блеск Азии». Ведь Бурятия является российскими воротами в Азию.

В этот же день, 15 ноября, на международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве пройдет День Республики Бурятия. Творческие коллективы республики представят свои лучшие номера, на стенде состоится настоящая свадьба по бурятским обычаям. Кроме того, глава Бурятии Алексей Цыденов на площадках ВДНХ подпишет ряд соглашений о сотрудничестве и расскажет о социально-экономическом развитии региона.

Кульминацией станет красочный концерт «Многоликая Бурятия-Соёмбо». В этот вечер на сцене выступят театр музыки и танца «Забава», государственный цирк Республики Бурятия, народные ансамбли песни и танца «Байкальские волны» и «Белый день», ансамбль эвенкийской культуры «Гулувун» и семейский хор «Судьбинушка».

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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