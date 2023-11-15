Общество 15.11.2023 в 15:00

В Улан-Удэ мошенники не пощадили ребенка

Школьник попался на их удочку в игровом чате, переведя 60 тыс руб с карты матери
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ мошенники не пощадили ребенка
В дежурную часть УМВД России по Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Он рассказал о том, что накануне ночью его 11-летний сын играл в онлайн–игру на телефоне и общался в игровом чате с другими участниками.

В какой-то момент ему пришло сообщение от неизвестного, который предложил помощь в приобретении виртуальной валюты для получения дополнительных игровых возможностей и ценного подарка, сообщили в МВД по Бурятии.

Мальчик согласился и, следуя инструкциям собеседника, взял телефон мамы и с помощью СМС-переводов перечислил около 60 тыс руб на продиктованный банковский счет.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

МВД Бурятии предупреждает родителей школьников о необходимости контроля за времяпрепровождением детей и ограничения доступа несовершеннолетних к платежным средствам.

Фото: pixabay.com
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