Общество 15.11.2023 в 15:16

Игорь Шутенков: Элеватор «разгрузится» на треть

Мэр Улан-Удэ поблагодарил неравнодушных жителей, предлагающих идеи по оптимизации транспортной сети
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Текст: Номер один
Игорь Шутенков: Элеватор «разгрузится» на треть
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своем телеграм-канале объяснил появление на Элеваторе  выделенной полосы для общественного транспорта.

«Как успели заметить автолюбители, на самом оживленном проспекте Улан-Удэ между Октябрем и Элеватором появились знаки «А», обозначающие выделенную полосу для общественного транспорта. Почему было принято такое решение?

Автобусы и трамваи ежедневно перевозят 208 тыс улан-удэнцев. Автобусы должны работать быстро и комфортно.

Выделенные полосы — обычная практика в крупных городах. Сейчас три полосы с «Октября» переходят в две  у Элеватора, создавая неудобство. Автодороги строились в 70-80-е годы прошлого века. С тех пор количество автомобилей на дорогах Улан-Удэ выросло в десятки раз.

Это начало. Ввод моста «Талаан», расширение Читинского переезда, строительство переезда в пос. Стеклозавод хорошо изменят транспортную систему. Благодаря мосту «Талаан» и обновленным переездам, Элеватор «разгрузится» на треть.

Благодарю неравнодушных жителей, которые предлагают идеи по оптимизации городской транспортной сети. Мы делаем город более комфортным, в том числе и в части разгрузки автомобильного трафика».

Фото: t.me/igorshutenkov
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