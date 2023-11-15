Игорь Шутенков: Элеватор «разгрузится» на треть

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своем телеграм-канале объяснил появление на Элеваторе выделенной полосы для общественного транспорта.«Как успели заметить автолюбители, на самом оживленном проспекте Улан-Удэ между Октябрем и Элеватором появились знаки «А», обозначающие выделенную полосу для общественного транспорта. Почему было принято такое решение?Автобусы и трамваи ежедневно перевозят 208 тыс улан-удэнцев. Автобусы должны работать быстро и комфортно.Выделенные полосы — обычная практика в крупных городах. Сейчас три полосы с «Октября» переходят в две у Элеватора, создавая неудобство. Автодороги строились в 70-80-е годы прошлого века. С тех пор количество автомобилей на дорогах Улан-Удэ выросло в десятки раз.Это начало. Ввод моста «Талаан», расширение Читинского переезда, строительство переезда в пос. Стеклозавод хорошо изменят транспортную систему. Благодаря мосту «Талаан» и обновленным переездам, Элеватор «разгрузится» на треть.Благодарю неравнодушных жителей, которые предлагают идеи по оптимизации городской транспортной сети. Мы делаем город более комфортным, в том числе и в части разгрузки автомобильного трафика».Фото: t.me/igorshutenkov