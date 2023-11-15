Лекарственные растения Бурятии попали под сканер

«Сбор растений для гербария - дело достаточно кропотливое. Нужно подгадать с погодой – она должна быть солнечная, со временем сбора – чтобы были цветочки и листочки, стебельки и корешки. Собираем сразу по несколько экземпляров, минимум три четыре, чтобы были дубликаты. Растения прокладываем несколькими слоями бумаги, закладываем в гербарные сетки, а после просушки уже монтируем гербарные листы», - делится процессом заготовки научный сотрудник лаборатория медико-биологических исследований ИОЭБ СО РАН, к.б.н. Татьяна Шишмарёва.





Ученые Бурятской сельхозакадемии совместно с Институтом общей и экспериментальной биологии СО РАН создают гербарий лекарственных растений Забайкалья. Первые 97 образцов уже переданы для оцифровки. Среди них - ценные растения: родиола розовая, шлемник байкальский, софора желтоватая, астрагал перепончатый, и другие виды ценной лекарственной флоры, в том числе растения из Красной книги.«Для создания цифрового гербария в этом году были организованы экспедиции по всей территории Бурятии и части Забайкальского края (Агинский Бурятский округ). Акцент сделали на редкие и исчезающие лекарственные растения, которые имеют спрос в западной и восточной медицине», - рассказывает о проекте научный сотрудник лаборатория медико-биологических исследований ИОЭБ СО РАН, к.б.н. Вячеслав Шишмарёв.Что такое гербарий, знает каждый. Это некая плотная бумага, на которой аккуратно расположено высушенное растение. Плюс этикетка с информацией, где, кем и когда это растение было собрано, и как оно называется. И всё.А вот «цифровые двойники» растений переводят проект на совершенно другой уровень. Для того, чтобы узнать, как выглядит и где произрастает, к примеру, астрагал перепончатый, можно будет с любой точки мира просто открыть его скан и узнать – где растет, чем ценится, как используется. Более того, есть возможность рассмотреть растение в мельчайших деталях в 3D- формате.«Цифровой гербарий лекарственных растений Забайкалья создаётся на комплексе планетарного сканирования «ЭларСкан», который приобретен в рамках проекта Приоритет 2030, - рассказывает автор проекта, директор научной библиотеки Евгения Вершинина. - Это оборудование сканирует изображение в очень высоком разрешении, с точной цветопередачей, что дает возможность полноценно работать с образцами, использовать их не только в образовательных, но и научных целях».В настоящее время на платформе Бурятской ГСХА разрабатывается прототип ресурса. По задумке авторов, информационная система предполагает быть обширной, с возможностью расширенного поиска. Помимо основных сведений - названия, синонимов, семейства и др., будут созданы дополнительные разделы - «применение в медицине», «применение кроме медицины», «в ветеринарии и производстве кормовых добавок», «биологическая активность», «противопоказания», «способы заготовки сырья», и другие параметры, которые будут интересны не только ученым, но и обычным пользователям.По словам авторов проекта, важную часть работы составляет географическая привязка растения к точным координатам места произрастания и сбора. Так что скоро цифровая коллекция лекарственной флоры Забайкалья дополнит виртуальный гербарий мира.Что отличает разрабатываемую информационную систему от подобных аналогов в стране и за рубежом – это гибридный вариант, когда сведения о гербарных образцах напрямую связаны с полнотекстовой электронной библиотекой БГСХА, научными публикациями сотрудников, различными учебно-методическими материалами и др.Информационный продукт предполагает авторизацию в системе, возможность сохранения найденных ресурсов, интерактивного общения, комментария и других опций.На этой базе данных планируется создавать другие популярные проекты, развивать сетевое сотрудничество с различными научными и образовательными организациями, создавать различные мобильные приложения.Фото: Ларисы Бочановой