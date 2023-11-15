С 16 ноября в Улан-Удэ возобновится движение автобусов по улице Левченко

Дорожные работы на улице Левченко в Улан-Удэ завершены. Как сообщили в мэрии города, с завтрашнего дня автобусы маршрутов №27, №56 «Стеклозавод», №100 начнут курсировать по ранее утвержденным схемам движения.Напомним, из-за реконструкции и строительства тепломагистрали №3 на участке дороги по ул. Левченко с весны этого года путь следования этих маршрутов был организован через площадь Советов и регулируемый железнодорожный переезд на Стеклозаводе. Это значительно сказывалось на отклонениях в интервалах движения общественного транспорта.Возобновление проезда автобусов по ул. Левченко позволит сделать интервал движения по данным маршрутам более равномерным и предсказуемым, сообщили в Комитете по транспорту, предпринимательству и потребительскому рынку.