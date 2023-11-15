Общество 15.11.2023 в 16:37

В Улан-Удэ до конца года построят еще три новых детских сада

Они смогут принять 620 ребятишек
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ до конца года построят еще три новых детских сада
В Улан-Удэ завершается строительство трех новых детских садов, сообщили в мэрии города. На сегодня строительная готовность детсадов в микрорайонах Радужный, Шишковка и Мясокомбинат составляет от 75 до 88 процентов. Все строительно-монтажные работы на объектах планируется завершить до конца года. После получения разрешительных документов детсады начнут работу, это будет в следующем году.

В детском саду по ул. Юности в Радужном, рассчитанном на 280 мест, завершается устройство фасада, установка оборудования пожарно-охранной сигнализации и внутренняя отделка здания. По мере готовности помещений производится установка, сборка и монтаж оборудования.

В детсаду по ул. Гармаева на 100 мест на Мясокомбинате завершают устройство фасада. Ведется монтаж оборудования и сборка мебели в помещениях.

В строящемся садике по ул. Менжинского на 240 мест на Шишковке утепляют фасады, завершают устройство кровли и монтаж окон. Ведутся внутренние отделочные работы, монтаж инженерных систем, а также работы по планировке территории.

Детсады строятся по типовому проекту – в каждой группе будут предусмотрены игровые, спальни, раздевалки, буфетные, санузлы. Также там будут музыкальные залы, залы для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока.

Учреждения возводят в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» и госпрограммы РБ «Развитие образования и науки Республики Бурятия».

В прошлом году в столице Бурятии в рамках нацпроекта «Демография» открылось пять детских садов по ул. Боевой, в мкрн Дивизионный, Забайкальский, на улицах Лермонтова и Конечной.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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