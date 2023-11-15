Общество 15.11.2023 в 16:47
Жители Улан-Удэ могут лишиться своей недвижимости
Об этом предупредили в мэрии города
Текст: Андрей Константинов
Объекты капитального строительства, квартиры, здания, помещения, а также земельные участки права, на которые возникли до 1998 года, будут признаваться бесхозяйными и оформляться в муниципальную собственность в случае отсутствия регистрации в Росреестре и данных о собственнике в Комитете по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ. Такие требования появились в связи с изменением законодательства.
Как сообщили в мэрии города, на 31 октября в Улан-Удэ выявлено около двух тысяч объектов, в том числе жилых помещений, в отношении которых будет проводиться работа по признанию их бесхозяйными. В связи с этим Комитет по управлению имуществом и землепользованию настоятельно рекомендует тем, кто не зарегистрировал свою недвижимость в Росреестре, сделать это в ближайшее время. Регистрация объектов недвижимости не облагается государственной пошлиной.
«Если у вас есть пожилые родственники, проверьте зарегистрированы ли их права. Узнать, проводятся ли Комитетом по управлению имуществом в отношении вашей квартиры или земельного участка мероприятия по выявлению правообладателя, можно по ссылке», - советуют улан-удэнцам городские власти.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в мэрии города, на 31 октября в Улан-Удэ выявлено около двух тысяч объектов, в том числе жилых помещений, в отношении которых будет проводиться работа по признанию их бесхозяйными. В связи с этим Комитет по управлению имуществом и землепользованию настоятельно рекомендует тем, кто не зарегистрировал свою недвижимость в Росреестре, сделать это в ближайшее время. Регистрация объектов недвижимости не облагается государственной пошлиной.
«Если у вас есть пожилые родственники, проверьте зарегистрированы ли их права. Узнать, проводятся ли Комитетом по управлению имуществом в отношении вашей квартиры или земельного участка мероприятия по выявлению правообладателя, можно по ссылке», - советуют улан-удэнцам городские власти.
Фото: «Номер один»
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