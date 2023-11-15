В Улан-Удэ вручили ордена Мужества родным погибших на СВО бойцов

Церемония вручения высоких наград родным погибших в ходе специальной военной операции бойцов состоялась сегодня в администрации Октябрьского района Улан-Удэ. На ней присутствовали близкие родственники военнослужащих. За отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно награждены старший лейтенант Аюр Марзаев, старшина Дмитрий Борисов, ефрейтор Сергей Бруснецов и рядовой Александр Андреев.- Выражаю признательность отцам, мамам, супругам, братьям и сестрам за то, что оказывали поддержку бойцам при исполнении воинского долга. Благодаря вам они стойко переносили все тяготы, справлялись с трудностями и делали большой вклад в нашу общую победу. Наши ребята - настоящие герои, мы гордимся ими и всегда будем помнить об их подвигах. Вечная память! - сказал руководитель администрации Октябрьского района Андрей Муравьев.Старший лейтенант Аюр Марзаев родился 6 мая 1996 года в селе Монды Тункинского района. Окончил школу №2, с детства мечтал стать военным. Поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. В 2018 году получил диплом с присвоением звания лейтенант. Проходил службу в Карачаево-Черкесской республике, где ему присвоили звание старшего лейтенанта. После был переведен в Абхазию для прохождения службы в должности заместителя командира по военно-политической работе. Погиб при выполнении боевого задания в ходе СВО 24 июля 2022 года.Старшина Дмитрий Борисов родился 6 февраля 1984 года в Улан-Удэ. Окончил школу №47. В 2002 году был призван в ряды Российской армии. Имел образование по специальности «Повар», работал вахтовым методом. Принимал участие в специальной военной операции с сентября 2022 года. Погиб 7 июня 2023 года.Ефрейтор Сергей Бруснецов родился 21 января 1990 года в Улан-Удэ. Окончил школу №19, проходил срочную службу в Воздушно-десантных войсках. Принимал участие в Параде Победы на Красной площади. Принимал участие в специальной военной операции в составе батальона «Спарта». Погиб 8 мая 2023 года.Рядовой Александр Андреев родился 14 декабря 1985 года в Улан-Удэ. Окончил школу №65, проходил службу в войсковой части в должности наводчика мотострелкового отделения. Погиб 6 мая 2023 года.Фото: мэрия Улан-Удэ