Общество 15.11.2023 в 18:32

Прокуратура обязала власти Бурятии построить спортзал для школы в Улан-Удэ

Надзорный орган пытается понудить чиновников к выполнению обязанностей через суд

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Текст: "Номер один"
Прокуратура обязала власти Бурятии построить спортзал для школы в Улан-Удэ

Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу нескольких министерств Бурятии и администрации Улан-Удэ на решение Советского районного суда, который обязал чиновников в течение года построить спортивный зал для учащихся 54 школы. Представители органов власти утверждали, что несмотря на отсутствие спортзала, права детей не нарушаются.

Ранее прокуратура Советского района Улан-Удэ провела проверку соблюдения законодательства в сфере образования. В ходе проверки надзорный орган установил, что в школе № 54 нет спортзала для проведения занятий по физической культуре.

В теплое время года физкультура проводится на улице, при небольшом морозе зимой дети катаются на лыжах. В сильные холода школьники штудируют теорию физической культуры, учатся играть в шашки и шахматы. Один учебный кабинет в школе приспособлен для занятия гимнастикой.

Прокурор Советского района в иске к чиновникам указывал на то, что из-за отсутствия в школе спортзала для детей не созданы надлежащие условия для занятия физкультурой.

Правительство и мэрия в своих апелляционных жалобах напирали на то, что школа самостоятельно определяет, каким образом будет проводиться физическое воспитание школьников и самостоятельно определяет виды физической подготовки. А поскольку занятия физической культурой и спортом проводятся в установленном в школе порядке и форме, то отсутствуют основания для возложения обязанности по строительству спортивного зала.

Также чиновники говорили, что программа обучения выполняется, а у детей стоят удовлетворительные оценки по данному предмету.

«Таким образом, само по себе отсутствие спортивного зала в школе не является безусловным фактором, влияющим на обучение по предмету «физическая культура», - пытались убедить суд чиновники.

Выяснилось также, что школа и мэрия все же пытались добиться строительства спортивного зала и даже направляли заявки в правительство Бурятии, но вопрос так и не решился. В итоге, дети обходятся тем, что им доступно.

Мэрия пыталась включить строительство спортзала в госпрограммы путем направления заявок в минобразования и минспорта Бурятии. Однако ничего не получилось.

Коллегия судей Верховного суда согласилась с выводами суда первой инстанции и позицией прокурора, признав, что качество образования по физкультуре в школе №54 «не обеспечивается в полной мере».

«Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Дети проводят в школе значительную часть дня, и поэтому создание надлежащих условий для занятий по предмету «Физическая культура» имеет наиважнейшее значение для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся», - пришли к выводу судьи.

Судебная коллегия также отметила, что спортивная площадка на пришкольном участке, на которой проводятся занятия, не отвечает предъявляемым к ней требованиям и опасна для детей.

Суд также указал на то, что в силу климатических условий в Бурятии занятия на улице не могут проводиться весь учебный год, а при отрицательных температурах кабинета, оборудованного матам, явно недостаточно для полноценных занятий учебного класса.

- При таких обстоятельствах, нельзя говорить о надлежащем уровне организации занятий по физической культуре, в связи с чем доводы апеллянтов, - постановила коллегия.

Решение Советского районного суда Верховный суд оставил без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Таким образом, правительство в течение года со дня вступления решения в законную силу обязано изыскать деньги, а мэрия в течении шести месяцев с момента выделения денег - построить школе спортивный зал. Цена вопроса – порядка 123 млн рублей.

Школа №54 находится в мкр. Исток и является одной из самых многочисленных на Левом берегу – в учреждении обучается более 1,3 тыс. детей. Ранее здание принадлежало вертолетному заводу, но в 1986 году было отдано под школу.

На территории Истока отсутствуют социальные учреждения, нет домов культуры, учреждений допобразования.


Фото: "Номер один"

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