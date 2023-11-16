Общество 16.11.2023 в 09:41

В Бурятии приставы взыскали с предпринимательницы долг по взносам на капремонт

Приставу-исполнителю пришлось арестовать счета деловой дамы, с которых и была списана сумма долга в принудительном порядке
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В Бурятии приставы взыскали с предпринимательницы долг по взносам на капремонт
В Улан-Удэ бизнесвумен, не платившая за капремонт, рассчиталась с долгом только после вмешательства судебных приставов. Как было установлено, женщина, являясь собственником жилья в многоквартирном доме, задолжала Фонду капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  свыше 100 тыс рублей. Взыскивать  задолженность пришлось в судебном порядке, сообщили в республиканском управлении ФССП.

«Получив постановление о возбуждении исполнительного производства, в соответствии с которым должница была обязана уплатить долг в размере 102 тыс рублей, она продолжила игнорировать уплату взносов. Судебному приставу-исполнителю пришлось арестовать счета предпринимательницы, с которых впоследствии была списана сумма долга в принудительном порядке», - отмечают в республиканском УФССП.

Кроме того, до окончания исполнительного производства улан-удэнка была ограничена в праве выезда за пределы Российской Федерации, а за неисполнение решения суда в срок, данный для добровольной уплаты долга,  дополнительно выплатила еще 7 тыс рублей, в качестве исполнительского сбора.

Фото: r03.fssp.gov.ru
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