В Бурятии приставы взыскали с предпринимательницы долг по взносам на капремонт

В Улан-Удэ бизнесвумен, не платившая за капремонт, рассчиталась с долгом только после вмешательства судебных приставов. Как было установлено, женщина, являясь собственником жилья в многоквартирном доме, задолжала Фонду капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах свыше 100 тыс рублей. Взыскивать задолженность пришлось в судебном порядке, сообщили в республиканском управлении ФССП.«Получив постановление о возбуждении исполнительного производства, в соответствии с которым должница была обязана уплатить долг в размере 102 тыс рублей, она продолжила игнорировать уплату взносов. Судебному приставу-исполнителю пришлось арестовать счета предпринимательницы, с которых впоследствии была списана сумма долга в принудительном порядке», - отмечают в республиканском УФССП.Кроме того, до окончания исполнительного производства улан-удэнка была ограничена в праве выезда за пределы Российской Федерации, а за неисполнение решения суда в срок, данный для добровольной уплаты долга, дополнительно выплатила еще 7 тыс рублей, в качестве исполнительского сбора.Фото: r03.fssp.gov.ru