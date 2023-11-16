Служивший в Бурятии военный медик погиб, спасая раненых

Вайбер-чат «Кяхта-инфо.24/7» сообщил о гибели в ходе СВО подполковника медицинской службы Абусупьяна Гаджиева.Как рассказали в чате, Абусупьян Гаджиев начал службу в Кяхте в звании лейтенанта в 2008 году, сразу после окончания военно-медицинского факультета Самарского государственного университета. Сначала он служил врачом-эпидемиологом в танковой дивизии, а потом - командиром санитарно-эпидемиологического взвода, медицинской роты, начальником медицинской службы соединения.В 2021 году Абусупьян Гаджиев поступил в Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию, после окончания которой был направлен начальником медслужбы соединения в Западный военный округ.Погиб 9 ноября при эвакуации раненых с поля боя.«Абусупьян Гаджиев был врачом от бога, доброжелательным, отзывчивым человеком, боевым офицером, настоящим и верным другом, любимым и любящим супругом, заботливым отцом двоих детей. Отдал свою жизнь как герой, во имя спасения жизней боевых товарищей. Светлая память о Абусупьяне Ибрагимовиче Гаджиеве всегда будет жить в сердцах всех, кто его знал!», - сообщается в чате.Фото: «Кяхта-инфо.24/7»