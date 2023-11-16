Общество 16.11.2023 в 10:21
В тайге Бурятии полтора месяца ищут сборщика кедровых шишек
Очередной этап поисков начали накануне сотрудники поисково-спасательной службы
Текст: Номер один
В Бурятии сотрудники республиканской поисково-спасательной службы приступили к поисковым работам в лесном массиве в близи села Сухой Ручей Бичурского района, где предположительно в начале октября потерялся сборщик кедровой шишки, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По настоящее время его место нахождения остается неизвестным. Ранее в поисках пропавшего 53-летнего мужчины участвовали сотрудники полиции. Они и спасатели обследовали 2 кв километра лесного массива, четыре кв километра прилегающих троп и дорог, мужчина не найден. Поисковые работы продолжаются.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
По настоящее время его место нахождения остается неизвестным. Ранее в поисках пропавшего 53-летнего мужчины участвовали сотрудники полиции. Они и спасатели обследовали 2 кв километра лесного массива, четыре кв километра прилегающих троп и дорог, мужчина не найден. Поисковые работы продолжаются.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС