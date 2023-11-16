В тайге Бурятии полтора месяца ищут сборщика кедровых шишек

В Бурятии сотрудники республиканской поисково-спасательной службы приступили к поисковым работам в лесном массиве в близи села Сухой Ручей Бичурского района, где предположительно в начале октября потерялся сборщик кедровой шишки, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По настоящее время его место нахождения остается неизвестным. Ранее в поисках пропавшего 53-летнего мужчины участвовали сотрудники полиции. Они и спасатели обследовали 2 кв километра лесного массива, четыре кв километра прилегающих троп и дорог, мужчина не найден. Поисковые работы продолжаются.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС