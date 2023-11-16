Общество 16.11.2023 в 11:56

В Бурятии будут страховать охотничьих инспекторов

В случаи гибели инспектора его семья получит 1,5 млн рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии будут страховать охотничьих инспекторов
Сегодня на сессии Хурала депутаты в двух чтениях приняли изменения в закон Республики Бурятия «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов». Согласно новым нормам, Бурприродназдор будет обязан страховать жизнь и здоровье государственных охотничьих инспекторов.

Как сообщили в пресс-службе парламента, в июне 2024 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий дополнительные социальные гарантии охотничьим инспекторам. Он вступит в силу с 1 января 2024 года и определяет основные параметры страхования инспекторов, в частности, страховые случаи и размеры страховых выплат. Так, в случае гибели государственного охотничьего инспектора размер страховой суммы составит 1,5 млн рублей. Если инспектор в период работы либо в течение года после освобождения от должности станет инвалидом в связи с исполнением своих служебных обязанностей, ему также будет положена страховая выплата. Для инвалидов I группы она составит 1 млн. 125 тыс. рублей, для инвалидов II группы - 750 тыс. рублей, для инвалидов III группы - 375 тыс. рублей.

В связи с этим нормы республиканского законодательства приводятся в соответствие с федеральным.

«Работа государственных охотничьих инспекторов сопряжена с повышенными рисками для их жизни и здоровья. Им зачастую приходится работать на отдаленных территориях. Борьба с браконьерами, досмотр вещей задержанных, остановка и досмотр транспортных средств, проверка оружия, изъятие незаконно добытых животных, орудий охоты, транспортных средств, рассмотрение административных дел – все это часть работы охотничьих инспекторов», - отметил председатель комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Семен Матхеев.

Фото: Хурал Бурятии
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