Общество 16.11.2023 в 12:20
«Он сам не стал бы их провоцировать»
Что известно о прохожем, которого жестоко убили подростки в Новосибирске
Текст: Номер один
В Новосибирске полицейские задержали двух подростков, 13 и 14 лет, которых подозревают в убийстве мужчины. По версии следователей, школьники нанесли взрослому несколько ножевых ранений. А потом в этот же день же с 17-летним товарищем напали на другого прохожего, но только отобрали у него вещи. Подробности этой истории выяснили корреспонденты КП-Новосибирск.
Жертвой подростков оказался 25-летний Олег*. Друзья описывают его как верующего, мягкого и неконфликтного человека, который всегда приходил на помощь.
- Мы познакомились с ним год назад в центре социальной реабилитации. Там было много народа, около двух месяцев мы жили с ним бок о бок в одном доме и каждый день ели за одним столом, он всегда со всеми делился. Парень был жизнерадостный. Если и случался какой-то конфликт, он отходил в сторону и говорил: «Я успокоюсь - потом поговорим». Он сам точно не стал бы провоцировать конфликт, - рассказала КП-Новосибирск Анна, знакомая Олега.
После реабилитации он поселился со своей девушкой на МЖК. Из родственников у него остались мама и бабушка - они живут тоже в Октябрьском районе.
- Мы часто созванивались, узнавали друг у друга, как дела. Он устроился на работу, все было хорошо. А тут - нелепая смерть, - говорит Анна. - Не знаю, что это были за подростки, как они пересеклись. Вряд ли он был пьяным, и вообще не пил никогда. У него было одно главное увлечение - он сам писал рэп и сам его читал. Еще занимался спортом.
Некоторые знакомые говорят, что у молодого человека изредка возникали проблемы с деньгами, но крупных долгов никогда не было.
- Иногда он просил у меня в долг небольшую сумму, но не более того. С кем не бывает? Говорил, что работает на складе и все у него нормально, - уточнил друг погибшего Андрей.
Сейчас по ходатайству следователя и 14-летнего, и 17-летнего подростка заключили под стражу. Их соучастника, еще слишком молодого для привлечения к уголовной ответственности, отправили в центр временного содержания для несовершеннолетних.
Подросткам предъявлено обвинение в убийстве и разбое. В настоящее время идет расследование.
* Имя изменено.
Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области
Жертвой подростков оказался 25-летний Олег*. Друзья описывают его как верующего, мягкого и неконфликтного человека, который всегда приходил на помощь.
- Мы познакомились с ним год назад в центре социальной реабилитации. Там было много народа, около двух месяцев мы жили с ним бок о бок в одном доме и каждый день ели за одним столом, он всегда со всеми делился. Парень был жизнерадостный. Если и случался какой-то конфликт, он отходил в сторону и говорил: «Я успокоюсь - потом поговорим». Он сам точно не стал бы провоцировать конфликт, - рассказала КП-Новосибирск Анна, знакомая Олега.
После реабилитации он поселился со своей девушкой на МЖК. Из родственников у него остались мама и бабушка - они живут тоже в Октябрьском районе.
- Мы часто созванивались, узнавали друг у друга, как дела. Он устроился на работу, все было хорошо. А тут - нелепая смерть, - говорит Анна. - Не знаю, что это были за подростки, как они пересеклись. Вряд ли он был пьяным, и вообще не пил никогда. У него было одно главное увлечение - он сам писал рэп и сам его читал. Еще занимался спортом.
Некоторые знакомые говорят, что у молодого человека изредка возникали проблемы с деньгами, но крупных долгов никогда не было.
- Иногда он просил у меня в долг небольшую сумму, но не более того. С кем не бывает? Говорил, что работает на складе и все у него нормально, - уточнил друг погибшего Андрей.
Сейчас по ходатайству следователя и 14-летнего, и 17-летнего подростка заключили под стражу. Их соучастника, еще слишком молодого для привлечения к уголовной ответственности, отправили в центр временного содержания для несовершеннолетних.
Подросткам предъявлено обвинение в убийстве и разбое. В настоящее время идет расследование.
* Имя изменено.
Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области