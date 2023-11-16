Общество 16.11.2023 в 12:20

«Он сам не стал бы их провоцировать»

Что известно о прохожем, которого жестоко убили подростки в Новосибирске
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Текст: Номер один
«Он сам не стал бы их провоцировать»
В Новосибирске полицейские задержали двух подростков, 13 и 14 лет, которых подозревают в убийстве мужчины. По версии следователей, школьники нанесли взрослому несколько ножевых ранений. А потом в этот же день же с 17-летним товарищем напали на другого прохожего, но только отобрали у него вещи. Подробности этой истории выяснили корреспонденты КП-Новосибирск.

Жертвой подростков оказался 25-летний Олег*. Друзья описывают его как верующего, мягкого и неконфликтного человека, который всегда приходил на помощь.

- Мы познакомились с ним год назад в центре социальной реабилитации. Там было много народа, около двух месяцев мы жили с ним бок о бок в одном доме и каждый день ели за одним столом, он всегда со всеми делился. Парень был жизнерадостный. Если и случался какой-то конфликт, он отходил в сторону и говорил: «Я успокоюсь - потом поговорим». Он сам точно не стал бы провоцировать конфликт, - рассказала КП-Новосибирск Анна, знакомая Олега.

После реабилитации он поселился со своей девушкой на МЖК. Из родственников у него остались мама и бабушка - они живут тоже в Октябрьском районе.

- Мы часто созванивались, узнавали друг у друга, как дела. Он устроился на работу, все было хорошо. А тут - нелепая смерть, - говорит Анна. - Не знаю, что это были за подростки, как они пересеклись. Вряд ли он был пьяным, и вообще не пил никогда. У него было одно главное увлечение - он сам писал рэп и сам его читал. Еще занимался спортом.

Некоторые знакомые говорят, что у молодого человека изредка возникали проблемы с деньгами, но крупных долгов никогда не было.

- Иногда он просил у меня в долг небольшую сумму, но не более того. С кем не бывает? Говорил, что работает на складе и все у него нормально, - уточнил друг погибшего Андрей.

Сейчас по ходатайству следователя и 14-летнего, и 17-летнего подростка заключили под стражу. Их соучастника, еще слишком молодого для привлечения к уголовной ответственности, отправили в центр временного содержания для несовершеннолетних.

Подросткам предъявлено обвинение в убийстве и разбое. В настоящее время идет расследование.

* Имя изменено.

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области
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преступность убийство подростки

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