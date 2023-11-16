Общество 16.11.2023 в 12:49

В Бурятии участники спецоперации смогут бесплатно получить землю

В республике появилась еще одна мера поддержки участников СВО и членов их семей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии участники спецоперации смогут бесплатно получить землю
Сегодня на сессии Хурала депутаты поддержали законопроект, предусматривающий бесплатное предоставление участникам СВО в собственность земельных участков.

«Согласно принятым изменениям в республиканский закон «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности», участники СВО имеют право на однократное бесплатное предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, занятых принадлежащими им жилыми домами. А также земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду указанным лицам по истечении 3 лет с момента заключения такого договора», - прокомментировал принятый закон член комитета Народного Хурала по земельным вопросам Артем Митапов.

Принятым законом определены и права членов семей погибшего участника СВО. Вдовы, не вступившие в повторный брак, родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, очно обучающиеся в вузах и ссузах, также имеют право на приобретение в собственность земельных участков.

Фото: Хурал Бурятии
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