В Бурятии участники спецоперации смогут бесплатно получить землю

Сегодня на сессии Хурала депутаты поддержали законопроект, предусматривающий бесплатное предоставление участникам СВО в собственность земельных участков.«Согласно принятым изменениям в республиканский закон «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности», участники СВО имеют право на однократное бесплатное предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, занятых принадлежащими им жилыми домами. А также земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду указанным лицам по истечении 3 лет с момента заключения такого договора», - прокомментировал принятый закон член комитета Народного Хурала по земельным вопросам Артем Митапов.Принятым законом определены и права членов семей погибшего участника СВО. Вдовы, не вступившие в повторный брак, родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, очно обучающиеся в вузах и ссузах, также имеют право на приобретение в собственность земельных участков.Фото: Хурал Бурятии