Общество 16.11.2023 в 14:24

В Улан-Удэ демонтируют гаражи

Их владельцы не обратились в администрацию с правоустанавливающими документами
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ демонтируют гаражи
В Советском районе Улан-Удэ демонтировали два металлических гаража, расположенные вблизи школы №9. Их владельцы не обратились в администрацию района в установленный срок с документами, подтверждающими право собственности.

Как сообщили в мэрии города, чтобы вернуть гараж, их владельцам необходимо подать заявление в администрацию Советского района с приложением документов, подтверждающих право собственности на объект и находящееся в нем имущество. А также оплатить расходы, включающие в себя демонтаж, погрузку-разгрузку и транспортировку самовольно размещенного движимого имущества.

Для сверки данных по месторасположению движимого имущества и правоустанавливающих документов администрация Советского района просит владельцев металлических гаражей обратиться в Управление по развитию территории и жизнеобеспечению по адресу: ул. Советская, 23, каб. № 11, тел. 21-35-05.

В случае невыполнения требований земельные участки будут освобождены от гаражей, предупреждают в мэрии.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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