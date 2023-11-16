В Улан-Удэ демонтируют гаражи

В Советском районе Улан-Удэ демонтировали два металлических гаража, расположенные вблизи школы №9. Их владельцы не обратились в администрацию района в установленный срок с документами, подтверждающими право собственности.Как сообщили в мэрии города, чтобы вернуть гараж, их владельцам необходимо подать заявление в администрацию Советского района с приложением документов, подтверждающих право собственности на объект и находящееся в нем имущество. А также оплатить расходы, включающие в себя демонтаж, погрузку-разгрузку и транспортировку самовольно размещенного движимого имущества.Для сверки данных по месторасположению движимого имущества и правоустанавливающих документов администрация Советского района просит владельцев металлических гаражей обратиться в Управление по развитию территории и жизнеобеспечению по адресу: ул. Советская, 23, каб. № 11, тел. 21-35-05.В случае невыполнения требований земельные участки будут освобождены от гаражей, предупреждают в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ