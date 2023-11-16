Изготовленные во ВСГУТУ маскировочные сети доставили в зону СВО

В Улан-Удэ студенты и преподаватели Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) присоединились к инициативной группе Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» для изготовления защитных сетей для военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) – участников специальной военной операции.Так, они изготовили одну сеть площадью 20 кв метров и три - на 48 кв метров для нужд участников СВО. Изготовленные сети уже отправлены военнослужащим ВВО в зону проведения специальной военной операции, благодаря волонтерам общественного движения «Бурятия – мы вместе», сообщили в пресс-службе ВВО.Добровольцы продолжают работу по изготовлению камуфляжных покрытий в одном из залов Научной библиотеки ВСГУТУ в свободное время. Многие из них приходят сюда группами.Фото: function.mil.ru